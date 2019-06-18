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В Каменске-Уральском из-за антисанитарии приостановлена работа магазина мясных полуфабрикатов

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2019. В Каменске-Уральском в магазине «Мясная Лавка» (ИП Игнатский Э.В.) нарушаются требования законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также требований технических регламентов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



«В помещении магазина допускается изготовление мясных полуфабрикатов, при этом отсутствуют документы, подтверждающих качество и безопасность используемого сырья, а также товарно-сопроводительные документы, отсутствуют маркировочные ярлыки на реализуемую продукцию и декларации о соответствии, по какому документу изготавливают мясные полуфабрикаты не известно (ТУ, ГОСТ, ТТК, СТО). В магазине работает общедомовая вентиляция без механического побуждения», — говорится в сообщении.



Каменск-Уральский городской суд вынес решение о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности магазина «Мясная лавка» сроком на 90 суток.

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