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Более 40% клиентов МФО берут займы для поддержания текущего образа жизни
17 июнь 2019 (10:25)
УрБК, Москва, 17.06.2019. Около 45% клиентов микрофинансовых организаций (МФО) оформляют микрозаймы для поддержания текущего образа жизни. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Юником 24», которое есть в распоряжении РИА «Новости».
Исследование проводилось на основе опроса потенциальных заемщиков при оформлении ими заявок на микрозаймы в апреле-мае, выборка составила порядка 1 тыс. человек.
«В качестве причины оформления ссуды порядка 45% клиентов указывают неотложные нужды, то есть им необходимы деньги для поддержания текущего образа жизни. В ходе опроса удалось выяснить, что практически половина заемщиков МФО с доходом до 30 тыс. руб. вынуждена брать деньги до зарплаты, чтобы купить товары первой необходимости, в том числе продукты, товары для дома и необходимую бытовую технику взамен только что сломанной или на ее ремонт», — говорится в исследовании.
Исследование проводилось на основе опроса потенциальных заемщиков при оформлении ими заявок на микрозаймы в апреле-мае, выборка составила порядка 1 тыс. человек.
«В качестве причины оформления ссуды порядка 45% клиентов указывают неотложные нужды, то есть им необходимы деньги для поддержания текущего образа жизни. В ходе опроса удалось выяснить, что практически половина заемщиков МФО с доходом до 30 тыс. руб. вынуждена брать деньги до зарплаты, чтобы купить товары первой необходимости, в том числе продукты, товары для дома и необходимую бытовую технику взамен только что сломанной или на ее ремонт», — говорится в исследовании.
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