Новости дня

Более 40% клиентов МФО берут займы для поддержания текущего образа жизни

УрБК, Москва, 17.06.2019. Около 45% клиентов микрофинансовых организаций (МФО) оформляют микрозаймы для поддержания текущего образа жизни. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Юником 24», которое есть в распоряжении РИА «Новости».



Исследование проводилось на основе опроса потенциальных заемщиков при оформлении ими заявок на микрозаймы в апреле-мае, выборка составила порядка 1 тыс. человек.



«В качестве причины оформления ссуды порядка 45% клиентов указывают неотложные нужды, то есть им необходимы деньги для поддержания текущего образа жизни. В ходе опроса удалось выяснить, что практически половина заемщиков МФО с доходом до 30 тыс. руб. вынуждена брать деньги до зарплаты, чтобы купить товары первой необходимости, в том числе продукты, товары для дома и необходимую бытовую технику взамен только что сломанной или на ее ремонт», — говорится в исследовании.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">17 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:25</span><br /><strong>Более 40% клиентов МФО берут займы для поддержания текущего образа жизни</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 17.06.2019. Около 45% клиентов микрофинансовых организаций (МФО) оформляют микрозаймы для поддержания текущего образа жизни. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Юником 24», которое есть в распоряжении РИА «Новости». </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087699-bolee-40-klientov-mfo-berut-zaymy-dlya-podderzhaniya-tekuschego-obraza-zhizni.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: