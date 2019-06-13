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Товары только по акциям покупают более 50% россиян
13 июнь 2019 (17:21)
УрБК, Москва, 13.06.2019. Число жителей России, покупающих товары со скидками, выросло до 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследовательской компании Ipsos Comcon.
Отмечается, что в 2016 году данный показатель был на уровне 41%, в 2017 году вырос до 45%.
По данным «Nielsen Россия», в I квартале этого года доля экономящих россиян увеличилась до 69% (на 7 процентных пунктов). Также за этот период выросло c 55% до 57% число респондентов, которые переключаются на более доступные продовольственные товары. В Nielsen рост количества стремящихся к экономии россиян в большей степени связывают с продолжающимся падением доходов населения и индекса потребительского доверия. Согласно сведениям Росстата, в I квартале 2019 года реальные доходы населения упали на 2,3%, а индекс потребительского доверия — с 65 до 62 пунктов, достигнув исторического минимума.
В Ipsos поясняют, что потребитель привык экономить и готов ждать начала скидок, понимая, что торговые сети рано или поздно предложат какой-либо товар по акции. При этом, как сообщает Nielsen, доля различных акций в некоторых категориях товаров повседневного спроса достигает уже 70% и продолжает расти.
Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков поясняет, что розничный рынок оказался в условиях, когда промо постепенно приводит к сокращению доли продающихся без акций товаров. Он уточняет, что продажи продуктов питания в натуральном выражении до сих пор не достигли докризисного уровня 2013 года.
«Полностью отказаться от глубоких скидок в ситуации низкой покупательной способности населения довольно сложно, так как операторы розничной торговли должны это сделать синхронно. Иначе в выигрыше останется сеть, которая сохранит скидки», — сказал он.
Директор по маркетингу и коммуникациям Ipsos Comcon Людмила Новиченкова считает, что к отказу от покупок через скидки и спецпредложения предпосылок пока нет. Она отмечает, что и население не ожидает дальнейшего ухудшения ситуации в экономике, и розничные сети сами продолжают вести активные промокампании.
Директор «Русбренда» Алексей Поповичев же предупреждает, что увлечение акциями и скидками приводит к размыванию ценности марки и снижению ее стоимости в глазах покупателей. По его словам, в перспективе это негативно сказывается на продажах. Он отмечает, что сети и производители уже меняют подход к стимулированию покупателей, стараясь предложить не скидку, а, например, программу накопления баллов.
Отмечается, что в 2016 году данный показатель был на уровне 41%, в 2017 году вырос до 45%.
По данным «Nielsen Россия», в I квартале этого года доля экономящих россиян увеличилась до 69% (на 7 процентных пунктов). Также за этот период выросло c 55% до 57% число респондентов, которые переключаются на более доступные продовольственные товары. В Nielsen рост количества стремящихся к экономии россиян в большей степени связывают с продолжающимся падением доходов населения и индекса потребительского доверия. Согласно сведениям Росстата, в I квартале 2019 года реальные доходы населения упали на 2,3%, а индекс потребительского доверия — с 65 до 62 пунктов, достигнув исторического минимума.
В Ipsos поясняют, что потребитель привык экономить и готов ждать начала скидок, понимая, что торговые сети рано или поздно предложат какой-либо товар по акции. При этом, как сообщает Nielsen, доля различных акций в некоторых категориях товаров повседневного спроса достигает уже 70% и продолжает расти.
Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков поясняет, что розничный рынок оказался в условиях, когда промо постепенно приводит к сокращению доли продающихся без акций товаров. Он уточняет, что продажи продуктов питания в натуральном выражении до сих пор не достигли докризисного уровня 2013 года.
«Полностью отказаться от глубоких скидок в ситуации низкой покупательной способности населения довольно сложно, так как операторы розничной торговли должны это сделать синхронно. Иначе в выигрыше останется сеть, которая сохранит скидки», — сказал он.
Директор по маркетингу и коммуникациям Ipsos Comcon Людмила Новиченкова считает, что к отказу от покупок через скидки и спецпредложения предпосылок пока нет. Она отмечает, что и население не ожидает дальнейшего ухудшения ситуации в экономике, и розничные сети сами продолжают вести активные промокампании.
Директор «Русбренда» Алексей Поповичев же предупреждает, что увлечение акциями и скидками приводит к размыванию ценности марки и снижению ее стоимости в глазах покупателей. По его словам, в перспективе это негативно сказывается на продажах. Он отмечает, что сети и производители уже меняют подход к стимулированию покупателей, стараясь предложить не скидку, а, например, программу накопления баллов.
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