Новости дня
Банки стали использовать новый инструмент для блокировки счетов физлиц
13 июнь 2019 (10:52)
УрБК, Москва, 13.06.2019. Российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки счетов физических лиц. Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ.
Клиенты банков столкнулись с тем, что кредитные организации стали требовать от них информацию о происхождении денег для открытия вклада, а также на что были потрачены денежные средства, снятые со счета. За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать денежные средства.
Как сообщает издание, финансовые организации действуют в рамках «антиотмывочного» закона. В Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков.
Клиенты банков столкнулись с тем, что кредитные организации стали требовать от них информацию о происхождении денег для открытия вклада, а также на что были потрачены денежные средства, снятые со счета. За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать денежные средства.
Как сообщает издание, финансовые организации действуют в рамках «антиотмывочного» закона. В Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на суммы в пределах 1 тыс. рублей
- Банки будут публиковать на сайтах информацию о запрете на привлечение вкладов
- ЦБ: российские банки в первом полугодии 2014 года потеряли более 74 млрд руб. вкладов физлиц
- Корпоративные клиенты ОАО «Уральский банк Сбербанка России» в Екатеринбурге не могут получить денежные средства
- С июля денежные переводы из России в США могут обложить 30% налогом