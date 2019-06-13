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Банки стали использовать новый инструмент для блокировки счетов физлиц

13 июнь 2019 (10:52)

УрБК, Москва, 13.06.2019. Российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки счетов физических лиц. Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ.

Клиенты банков столкнулись с тем, что кредитные организации стали требовать от них информацию о происхождении денег для открытия вклада, а также на что были потрачены денежные средства, снятые со счета. За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать денежные средства.

Как сообщает издание, финансовые организации действуют в рамках «антиотмывочного» закона. В Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков.

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