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В мобильном приложении СКБ-банка появились push-уведомления

10 июнь 2019 (11:20)

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2019. В мобильном приложении СКБ Онлайн появились push-уведомления, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Обновление доступно для всех версий Android и iOS.

«При совершении операции код подтверждения появляется во всплывающем окне, а не приходит в sms. Благодаря этому: не надо оплачивать sms в роуминге за границей — достаточно подключения к интернету; уведомления не сохраняются, поэтому не заполняют память телефона. Чтобы подключить функцию нажмите кнопку «Еще», затем на свой профиль, в нём включите «Коды подтверждения», — говорится в сообщении.

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