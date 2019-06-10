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В мобильном приложении СКБ-банка появились push-уведомления

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2019. В мобильном приложении СКБ Онлайн появились push-уведомления, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Обновление доступно для всех версий Android и iOS.



«При совершении операции код подтверждения появляется во всплывающем окне, а не приходит в sms. Благодаря этому: не надо оплачивать sms в роуминге за границей — достаточно подключения к интернету; уведомления не сохраняются, поэтому не заполняют память телефона. Чтобы подключить функцию нажмите кнопку «Еще», затем на свой профиль, в нём включите «Коды подтверждения», — говорится в сообщении.



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