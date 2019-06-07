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Жителя Нижних Серег приговорили к 4,5 годам заключения за вырубку леса на сумму более 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2019. Нижнесергинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Нижние Серги Валерия Бисярина. Он признан виновным по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».



По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в 2017 году обвиняемый незаконно срубил 221 дерево общим объемом более 260 куб. м., причинив ущерб более 4 млн руб.



Он был признан виновным в совершении преступления по части 3 статьи 30 части 3, статьи 191.1 УК РФ «Покушение на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере». Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Нижнесергинский районный суд по совокупности приговоров назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Суд также обязал подсудимого возместить ущерб в полном объеме. Приговор суда в законную силу не вступил.

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