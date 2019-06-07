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«ИКС Холдинг» и Dell Technologies разработают продукты для цифровой платформы «МегаФона»

УрБК, Москва, 07.06.2019. МегаФон, YADRO (входит в «ИКС Холдинг») и DELL Technologies объявили о технологическом партнерстве, в рамках которого будут создаваться инфраструктурные продукты для цифровой платформы «МегаФона». Об этом сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.



Меморандум о намерениях, закрепляющий договоренности между партнерами, 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписали генеральный директор ПАО «МегаФон» Геворк Вермишян, вице-президент и генеральный директор Dell EMC (входит в группу компаний Dell Technologies) в России, Казахстане и Центральной Азии Борис Щербаков и глава «ИКС Холдинга», председатель совета директоров YADRO Антон Черепенников.



«МегаФон» в рамках реализации следующего этапа стратегии цифровой трансформации с целью создания инновационной цифровой экосистемы в России намеревается расширять свое стратегическое партнерство с «ИКС Холдингом», взаимодействуя с компанией YADRO, российским разработчиком и производителем инфраструктурных продуктов для корпоративного сектора», — говорится в сообщении.



Компании планируют создавать инновационные продукты на основе платформ международной технологической корпорации Dell Technologies. В рамках партнерства YADRO выпустит продукты, которые станут инфраструктурной основой для реализации цифровой стратегии «МегаФона» при развитии новых продуктов для корпоративных сегментов всех отраслей.



«Инновационные технологии и решения от Dell Technologies позволят создавать новые высококонкурентные гибридные мульти-облачные сервисы и предоставлять нашим клиентам комплексные цифровые услуги на новом уровне. В долгосрочной перспективе «МегаФон» планирует предложить созданные в рамках партнерства с компаниями YADRO и Dell Technologies продукты своим клиентам», — рассказал Геворк Вермишян.



«Партнерство с Dell Technologies, признанным лидером рынка в своем сегменте и лидером по облачным решениям, и возможность создавать продукты на основе платформ и технологий корпорации позволят значительно сократить время вывода на рынок совместных продуктов «МегаФон» и YADRO», — отметил Антон Черепенников.



«Для нас подписание данного соглашения является важным сигналом готовности российского рынка к цифровым переменам. Мы в Dell Technologies фокусируемся на том, чтобы обеспечить клиентов всем необходимым на пути диджитализации, в том числе через партнерства, которые позволяют им эффективнее использовать уже имеющиеся технологии. Приятно отметить, что компании отлично осведомлены о наших решениях и технологиях, мы рады сотрудничеству с лидерами по всему миру», — сказал Борис Щербаков.

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