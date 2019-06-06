Новости дня
В Челябинской области изъято и уничтожено 8 тонн молочной продукции без сопроводительных документов
6 июнь 2019 (12:30)
УрБК, Челябинск, 06.06.2019. На утилизационном заводе Увельского района было уничтожено 8 т потенциально опасной продукции, обнаруженной в мае в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской области.
В одной из холодильных камер склада (ул. Маслобазовая, 6) было обнаружено 6 т порошка белого цвета, предположительно сухого молока, и 2 т продукции, предположительно масла, в брикетах. Вся продукция была обезличена, на коробках с брикетами — наклейка «Дата изготовления: 24.05.2019 года», хотя рейд проводился 21 мая.
Представитель арендатора никаких документов на данную продукцию предъявить не смог. Был составлен акт о запрете движения груза, а также предписание об уничтожении продукции. В отношении должностного лица, допустившего хранение продукции неизвестного происхождения, заведено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 10.8 КоАП РФ.
В одной из холодильных камер склада (ул. Маслобазовая, 6) было обнаружено 6 т порошка белого цвета, предположительно сухого молока, и 2 т продукции, предположительно масла, в брикетах. Вся продукция была обезличена, на коробках с брикетами — наклейка «Дата изготовления: 24.05.2019 года», хотя рейд проводился 21 мая.
Представитель арендатора никаких документов на данную продукцию предъявить не смог. Был составлен акт о запрете движения груза, а также предписание об уничтожении продукции. В отношении должностного лица, допустившего хранение продукции неизвестного происхождения, заведено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 10.8 КоАП РФ.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Челябинской области обнаружено 19 тонн свежих абрикосов без маркировки из Республики Казахстан
- В Челябинской области уничтожили более 20 тонн польских яблок
- В Челябинской области надзорные органы изъяли 20 тонн груш неизвестного происхождения
- В Челябинской области пресекли ввоз 5 тонн шпика из Казахстана без ветеринарных документов
- В Екатеринбурге изъято и уничтожено 2,7 тыс. кг санкционной продукции