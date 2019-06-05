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Глава Екатеринбурга назначил новый состав комиссии по землепользованию и застройке

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил новый состав комиссии по утверждению правил землепользования и застройки Екатеринбурга. Соответствующее постановление опубликовано в издании «Екатеринбургский вестник».



В состав комиссии вошло 22 человека. Среди них семь депутатов думы Екатеринбурга: Алексей Вихарев, Григорий Вихарев, Владимир Крицкий, Алексей Мещеряков, Дмитрий Николаев, Николай Смирнягин и Тимофей Жуков.



Архитектурное сообщество будут представлять руководитель архитектурного бюро «IN.FORM» Тимур Абдуллаев, член Союза архитекторов России Михаил Вяткин, директор ООО «Фортис» Николай Медведев, директор по строительству компании «Стройтэк» Сергей Павлов, заведующий кафедрой градостроительства и ландшафтной архитектуры Уральского государственного архитектурно-художественного университета Сергей Санок.



Председателем назначен заместитель главы города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин, его заместителем — начальник департамента архитектуры Алексей Храмов.

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