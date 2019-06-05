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Официальный курс доллара США снизился на 4 коп., евро — на 5 коп.
5 июнь 2019 (16:27)
УрБК, Москва, 05.06.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 июня 2019 года. Курс долл. США снизился на 4 коп. до 65,12 руб., евро — на 5 коп. до 73,37 руб.
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