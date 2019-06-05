Новости дня
Завод «Технокерамика» получил первые результаты замеров воздуха в рамках программы экомониторинга
5 июнь 2019 (14:28)
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2019. ООО «Технокерамика» (предприятие-партнер ООО «ФОРЭС») получило первые протоколы химического анализа проб атмосферного воздуха, отобранных в рамках реализации программы расширенного экомониторинга предприятия. Об этом сообщает пресс-служба компании «ФОРЭС».
«Замеры проводились 29 мая в жилой зоне возле дома № 68 по улице Автомобилистов. Всего было отобрано 25 проб — по пять на каждое из загрязняющих веществ. Согласно документам Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по УрФО, аккредитованная лаборатория которого отобрала и проанализировала эти пробы, никаких превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) в них не выявлено», — говорится в сообщении компании «ФОРЭС».
Как отметили на предприятии, по результатам исследования оксидов азота и серы в пробах оказалось в десять с лишним раз меньше ПДК, а оксида углерода и пыли — вдвое меньше ПДК.
«Замеры проводились 29 мая в жилой зоне возле дома № 68 по улице Автомобилистов. Всего было отобрано 25 проб — по пять на каждое из загрязняющих веществ. Согласно документам Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по УрФО, аккредитованная лаборатория которого отобрала и проанализировала эти пробы, никаких превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) в них не выявлено», — говорится в сообщении компании «ФОРЭС».
Как отметили на предприятии, по результатам исследования оксидов азота и серы в пробах оказалось в десять с лишним раз меньше ПДК, а оксида углерода и пыли — вдвое меньше ПДК.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Система газоочистки завода «Технокерамика» работает в соответствии с техническими нормативами
- Прокуратура подтвердила соблюдение санитарно-эпидемиологических норм на заводе «Технокерамика»
- В Сухоложском подразделении компании «ФОРЭС» возьмут 750 проб атмосферного воздуха
- Завод «Технокерамика» определил график замеров воздуха в рамках программы экомониторинга
- Завод «Технокерамика» представил программу расширенного экомониторинга