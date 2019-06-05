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Правительство РФ одобрило концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях

5 июнь 2019 (14:05)

УрБК, Москва, 05.06.2019. Правительство РФ одобрило концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающего, в том числе, разделение административного законодательства на материальное и процессуальное. Об этом сообщает пресс-служба российского кабинета министров.

«На состоявшемся совещании у председателя правительства представленная концепция нового кодекса РФ об административных правонарушениях в целом одобрена», — говорится в сообщении.

Сегодня председатель правительства Дмитрий Медведев провел совещание по концепции нового КоАП, участие в нем приняли заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, помощник президента — начальник государственно-правового управления президента Лариса Брычёва, министр юстиции Александр Коновалов и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

По поручению Дмитрия Медведева 1 июня концепция нового КоАП была внесена Министерством юстиции в правительство.

«Концепция направлена на совершенствование процедуры рассмотрения дел и обеспечение адекватности наказания совершённому правонарушению», — подчеркивает пресс-служба.

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