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Правительство РФ одобрило концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях
5 июнь 2019 (14:05)
УрБК, Москва, 05.06.2019. Правительство РФ одобрило концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающего, в том числе, разделение административного законодательства на материальное и процессуальное. Об этом сообщает пресс-служба российского кабинета министров.
«На состоявшемся совещании у председателя правительства представленная концепция нового кодекса РФ об административных правонарушениях в целом одобрена», — говорится в сообщении.
Сегодня председатель правительства Дмитрий Медведев провел совещание по концепции нового КоАП, участие в нем приняли заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, помощник президента — начальник государственно-правового управления президента Лариса Брычёва, министр юстиции Александр Коновалов и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.
По поручению Дмитрия Медведева 1 июня концепция нового КоАП была внесена Министерством юстиции в правительство.
«Концепция направлена на совершенствование процедуры рассмотрения дел и обеспечение адекватности наказания совершённому правонарушению», — подчеркивает пресс-служба.
«На состоявшемся совещании у председателя правительства представленная концепция нового кодекса РФ об административных правонарушениях в целом одобрена», — говорится в сообщении.
Сегодня председатель правительства Дмитрий Медведев провел совещание по концепции нового КоАП, участие в нем приняли заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, помощник президента — начальник государственно-правового управления президента Лариса Брычёва, министр юстиции Александр Коновалов и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.
По поручению Дмитрия Медведева 1 июня концепция нового КоАП была внесена Министерством юстиции в правительство.
«Концепция направлена на совершенствование процедуры рассмотрения дел и обеспечение адекватности наказания совершённому правонарушению», — подчеркивает пресс-служба.
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