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У жительницы Екатеринбурга арестовали кроссовер Porsche Cayenne за долги в размере 15 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2019. У жительницы Екатеринбурга арестовали автомобиль Porsche Cayenne за задолженность по госпошлине и долг физлицу в общей сложности на 15 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.



«Судебными приставами Ленинского районного отдела Екатеринбурга на расчетные счета должника, находящиеся в банках и иных кредитных организациях, наложены аресты, женщина ограничена в праве выезда за пределы РФ, а также арестован и изъят спортивный кроссовер — Porsche Cayenne. Автомобиль предан специализированной организации на ответственное хранение», — говорится в сообщении.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">05 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:05</span><br /><strong>У жительницы Екатеринбурга арестовали кроссовер Porsche Cayenne за долги в размере 15 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 05.06.2019. У жительницы Екатеринбурга арестовали автомобиль Porsche Cayenne за задолженность по госпошлине и долг физлицу в общей сложности на 15 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087471-u-zhitednicy-ekaterinburga-arestovali-krossover-porsche-cayenne-za-dolgi-v-razmere-15-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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