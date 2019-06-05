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У жительницы Екатеринбурга арестовали кроссовер Porsche Cayenne за долги в размере 15 млн рублей

5 июнь 2019 (11:05)

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2019. У жительницы Екатеринбурга арестовали автомобиль Porsche Cayenne за задолженность по госпошлине и долг физлицу в общей сложности на 15 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

«Судебными приставами Ленинского районного отдела Екатеринбурга на расчетные счета должника, находящиеся в банках и иных кредитных организациях, наложены аресты, женщина ограничена в праве выезда за пределы РФ, а также арестован и изъят спортивный кроссовер — Porsche Cayenne. Автомобиль предан специализированной организации на ответственное хранение», — говорится в сообщении.

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