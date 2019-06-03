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В Нижнем Тагиле изъяли более 4,6 тыс. бутылок контрафактного алкоголя
3 июнь 2019 (17:38)
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2019. Сотрудники Управления ФСБ России по Свердловской области обнаружили в Нижнем Тагиле склад фальсифицированной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На территории участка изъято около 5 т спиртосодержащей жидкости, расфасованной в 4 тыс. 644 стеклянных бутылки с нанесенными этикетками водочной и коньячной продукции марок: «Нефть», «Царская охота», «Хенесси», «Голд 999», «Арбатская» и «Дагестан».
Фальсификат изъят из обращения и установленным порядком передан на хранение в ММУ МВД России «Нижнетагильское». По факту выявленных нарушений проводится проверка.
На территории участка изъято около 5 т спиртосодержащей жидкости, расфасованной в 4 тыс. 644 стеклянных бутылки с нанесенными этикетками водочной и коньячной продукции марок: «Нефть», «Царская охота», «Хенесси», «Голд 999», «Арбатская» и «Дагестан».
Фальсификат изъят из обращения и установленным порядком передан на хранение в ММУ МВД России «Нижнетагильское». По факту выявленных нарушений проводится проверка.
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