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В Свердловской области пресекли продажу опасной стеклоомывающей жидкости
3 июнь 2019 (12:20)
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2019. Роспотребнадзор выявил и изъял из оборота стеклоомывающую жидкость для автомобилей «ICE DRIVE (-30)», превышающую допустимый уровень метанола в 10 раз. Опасная жидкость была обнаружена в Верхней Пышме (в магазине «РадугаСтрой» на ул. Петрова, 11) и в городе Краснотурьинске (в магазине по адресу: ул. Колхозная, 7). Об этом сообщает региональное управление ведомства.
«По результатам лабораторных исследований в данной продукции было выявлено превышение уровня метанола — 0,5%, что превышает допустимый уровень метанола (не более 0,05%) в 10 раз», — говорится в сообщении.
Производителем, согласно данным на этикетке «ICE DRIVE (-30)», является ООО «Ивента». Однако, по информации Управления Роспотребнадзора по Рязанской области (на поднадзорной территории которого должно располагаться производство этой жидкости), данная компания является «предприятием-призраком» — по месту изготовления, указанному в маркировке, предприятие не располагается, место осуществления деятельности неизвестно.
«О деятельности данного предприятия проинформированы правоохранительные органы», — подчеркивается в сообщении.
Также наказание понесут предприниматели, реализовавшие данную стеклоомывающую жидкость. В частности, в отношении владельца «РадугаСтрой» составлен протокол об административном правонарушении (реализация товаров с нарушением обязательных требований к продукции, создавшая угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан), предусмотренном частью 2 статьи 14.43 КоАП РФ. Дело направлено для рассмотрения в Арбитражный суд Свердловской области. Кроме того, Североуральский отдел Управления Роспотребнадзора подал в Краснотурьинский городской суд иск в отношении индивидуального предпринимателя, также реализовавшего «ICE DRIVE (-30)». Суд признал его действия противоправными.
«По результатам лабораторных исследований в данной продукции было выявлено превышение уровня метанола — 0,5%, что превышает допустимый уровень метанола (не более 0,05%) в 10 раз», — говорится в сообщении.
Производителем, согласно данным на этикетке «ICE DRIVE (-30)», является ООО «Ивента». Однако, по информации Управления Роспотребнадзора по Рязанской области (на поднадзорной территории которого должно располагаться производство этой жидкости), данная компания является «предприятием-призраком» — по месту изготовления, указанному в маркировке, предприятие не располагается, место осуществления деятельности неизвестно.
«О деятельности данного предприятия проинформированы правоохранительные органы», — подчеркивается в сообщении.
Также наказание понесут предприниматели, реализовавшие данную стеклоомывающую жидкость. В частности, в отношении владельца «РадугаСтрой» составлен протокол об административном правонарушении (реализация товаров с нарушением обязательных требований к продукции, создавшая угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан), предусмотренном частью 2 статьи 14.43 КоАП РФ. Дело направлено для рассмотрения в Арбитражный суд Свердловской области. Кроме того, Североуральский отдел Управления Роспотребнадзора подал в Краснотурьинский городской суд иск в отношении индивидуального предпринимателя, также реализовавшего «ICE DRIVE (-30)». Суд признал его действия противоправными.
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