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В Екатеринбурге на месяц закроют движение автотранспорта по переулку Верхнему

31 май 2019 (17:04)

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2019. В Екатеринбурге с 3 июня до 3 июля закроют движение автотранспорта по переулку Верхнему в связи со строительством трубопровода в районе дома № 3. Об этом сообщается на официальном портале города.

Во время проведения работ автомобили будут направляться в объезд — по переулку Черниговскому, улицам Орловской, XXII Партсъезда, Донбасской.

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