Новости дня

В Екатеринбурге на месяц закроют движение автотранспорта по переулку Верхнему

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2019. В Екатеринбурге с 3 июня до 3 июля закроют движение автотранспорта по переулку Верхнему в связи со строительством трубопровода в районе дома № 3. Об этом сообщается на официальном портале города.



Во время проведения работ автомобили будут направляться в объезд — по переулку Черниговскому, улицам Орловской, XXII Партсъезда, Донбасской.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">31 май 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:04</span><br /><strong>В Екатеринбурге на месяц закроют движение автотранспорта по переулку Верхнему</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 31.05.2019. В Екатеринбурге с 3 июня до 3 июля закроют движение автотранспорта по переулку Верхнему в связи со строительством трубопровода в районе дома № 3. Об этом сообщается на официальном портале города.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087385-v-ekaterinburge-na-mesyac-zakroyut-dvizhenie-avtotransporta-po-pereulku-verhnemu.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: