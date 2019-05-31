Новости дня
В Екатеринбурге на месяц закроют движение автотранспорта по переулку Верхнему
31 май 2019 (17:04)
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2019. В Екатеринбурге с 3 июня до 3 июля закроют движение автотранспорта по переулку Верхнему в связи со строительством трубопровода в районе дома № 3. Об этом сообщается на официальном портале города.
Во время проведения работ автомобили будут направляться в объезд — по переулку Черниговскому, улицам Орловской, XXII Партсъезда, Донбасской.
Во время проведения работ автомобили будут направляться в объезд — по переулку Черниговскому, улицам Орловской, XXII Партсъезда, Донбасской.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге перекроют участок улицы Цвиллинга
- В Екатеринбурге из-за ремонта трубопровода закрыли движение по переулку Симбирскому
- В Екатеринбурге закрыли движение транспорта по переулку Шаронова
- В Екатеринбурге перекроют движение по улицам Фронтовых Бригад, Бабушкина и Стачек
- В Екатеринбурге до конца июня закроют проезд по переулку Трактористов