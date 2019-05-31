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Новогодние каникулы 2020 года в России продлятся восемь дней
31 май 2019 (13:07)
УрБК, Москва, 31.05.2019. Новогодние каникулы 2020 года могут сократить с десяти до восьми дней, пишет «Российская газета».
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) должна рассмотреть проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году. Если документ будет одобрен, он пойдет на подпись председателю правительства.
Согласно Трудовому Кодексу, нерабочими праздничными днями в нашей стране считаются только первые восемь дней января. В предыдущие два года 30 и 31 декабря автоматически присоединяли к каникулам: в одном случае эти даты выпадали на субботу и воскресенье, а в другом — субботний день 29 декабря сделали рабочим, перенеся выходной на 31 декабря.
В конце этого года 30 и 31 декабря выпадают на понедельник и вторник, поэтому будут рабочими днями, и увеличения каникул не произойдет. Выходные дни 4 и 5 января, которые выпадут на субботу и воскресенье, проект постановления предлагает перенести на понедельник и вторник 4 и 5 мая.
В честь Дня защитника Отечества дни отдыха предполагается установить с 22 по 25 февраля, Международного женского дня — с 7 по 9 марта, Праздника Весны и Труда — с 1 по 5 число, Дня победы — с 9 по 11 мая, Дня России — с 12 по 14 июня и Дня народного единства — 4 ноября.
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) должна рассмотреть проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году. Если документ будет одобрен, он пойдет на подпись председателю правительства.
Согласно Трудовому Кодексу, нерабочими праздничными днями в нашей стране считаются только первые восемь дней января. В предыдущие два года 30 и 31 декабря автоматически присоединяли к каникулам: в одном случае эти даты выпадали на субботу и воскресенье, а в другом — субботний день 29 декабря сделали рабочим, перенеся выходной на 31 декабря.
В конце этого года 30 и 31 декабря выпадают на понедельник и вторник, поэтому будут рабочими днями, и увеличения каникул не произойдет. Выходные дни 4 и 5 января, которые выпадут на субботу и воскресенье, проект постановления предлагает перенести на понедельник и вторник 4 и 5 мая.
В честь Дня защитника Отечества дни отдыха предполагается установить с 22 по 25 февраля, Международного женского дня — с 7 по 9 марта, Праздника Весны и Труда — с 1 по 5 число, Дня победы — с 9 по 11 мая, Дня России — с 12 по 14 июня и Дня народного единства — 4 ноября.
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