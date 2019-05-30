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«МегаФон» запустил новый сервис «ВидеоАналитика»

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2019. «МегаФон» внедрил новый сервис «ВидеоАналитика», который решает задачи по обнаружению, распознаванию, отслеживанию различных ситуаций и объектов. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Сервис объединяет в одном интерфейсе объектную видеоаналитику и распознавание объектов, обеспечивает быстрый поиск по массиву видеоданных и удобную форму отчетности. Пользователь может выбирать различные варианты места и сроков хранения данных, модулей видеоаналитики и дополнительных услуг», — говорится в сообщении.



При использовании в сфере безопасности «ВидеоАналитика» способна фиксировать нарушение границ охраняемого периметра, регистрировать опасные ситуации, идентифицировать объекты, в том числе с применением автоматического распознавания лиц и номеров автомобилей. Аналогичные решения уже применяются за рубежом, например, при охране аэропортов и вокзалов.



Решение для бизнеса предлагает прогнозирование продаж, контроль за численностью очередей, анализ работы сотрудника кассы, оценку эффективности рекламы.



«МегаФон» активно развивает направление «интернета вещей». Доля оператора на рынке устройств — 38%. Компания также разрабатывает продукты для цифровизации регионов, в том числе решения в сфере безопасности, управления инфраструктурой и транспортом. Они успешно применяются в стране, включая уральские города — Челябинск, Тюмень, Сыктывкар, Магнитогорск, Нижняя Тура и другие. «ВидеоАналитика» может быть эффективна в таких проектах», — сообщили в пресс-службе компании.



«МегаФон» активно использует и внедряет в свои продукты такие технологии, как «интернет вещей» на основе сетей пятого поколения (5G), распознавание уникальных объектов, облачное хранение и обработку данных, сервисы Big Data и многое другое. «ВидеоАналитика» стала хорошим поводом продемонстрировать преимущества современных высокотехнологичных решений в самых разных сферах человеческой деятельности — от розничных продаж до обеспечения безопасности промышленных объектов», — комментирует руководитель по IoT и цифровым решениям компании МегаФон Павел Иванченко.

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