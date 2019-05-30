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Михаил Хорьков: Екатеринбургу нужна новая «точка притяжения» на карте города

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2019. Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков считает, что в Екатеринбурге нужно создать новую «точку притяжения» горожан и бизнеса. Об этом он сообщил УрБК.



«У нас есть достаточно сильная диспропорция в плане развития города в сторону юго-западной части. Там основной объем строительства жилья. Туда идут серьезные вложения в транспортную и социальную инфраструктуру. Остальные части города развиваются более медленными темпами. Надо искать какой-то баланс. Одной из самых привлекательных территорий может стать район ВИЗ-Правобережный. То, что ее надо вовлекать в городскую жизнь, было очевидно и 10, и 20, и 30 лет назад. Сейчас наконец-то появляются конкретные планы по ее развитию. Эта площадка имеет ряд серьезных преимуществ. Рядом находится набережная Верх-Исетского пруда. Она расположена близко к центру города. Также здесь есть возможности для эффективной организации транспортного сообщения», — сообщил М. Хорьков.



Аналитик УПН считает, что при определенных условиях эта территория может стать драйвером развития Екатеринбурга.



«Если будет Универсиада — это одна история, если там будут строить только жилье — другая. Спрос на жилье может просто перераспределиться из каких-либо других территорий. Он не может увеличиться только из-за того, что застройщики начали осваивать новый район. Если говорить о новых драйверах развития города, то нужны конкретные инвестиционные проекты, которые способны заинтересовать бизнес. Также в целом важно повышать конкурентоспособность Екатеринбурга по сравнению с другими городами», — считает М. Хорьков.

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