Новости дня

Не считают настоящее время благоприятным для крупных покупок 57% россиян

УрБК, Москва, 29.05.2019. Неблагоприятным для крупных покупок настоящее время назвали 57% россиян. К такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в результате собственного исследования.



При этом пресс-служба центра отмечает, что 26% опрашиваемых все же положительно оценили настоящий период с точки зрения потребительского доверия. Уровень этого показателя вырос по сравнению с январем на 4%. Индекс составил 38 пунктов.



А вот в отношении кредитования респонденты настроены менее позитивно, однако здесь также фиксируется положительная динамика: соответствующий индекс сейчас составляет 27 пунктов, а в январе — 24. Тем не менее 72% опрошенных в настоящее время все же не считает возможным рассматривать вопрос о получении крупных займов. И только 15% респондентов придерживаются обратного мнения.



Также исследование центра выяснило, что отношение россиян к банкам за год не изменилось. Как и в мае прошлого года, 48% граждан считают оптимальным вариант вклада свободных средств на счет в банке. А о том, чтобы забрать деньги из банка, говорит почти вдвое меньшее число опрошенных (31%). Ориентированы на сберегательное поведение (считают необходимым сократить повседневные расходы) 66% россиян. Быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 24% опрошенных.



«Индексы потребительского и кредитного доверия постепенно укрепляют позиции с начала года. Майские значения показателей превосходят результаты аналогичных периодов 2015-2016 годов, однако от уровня 2014 года еще далеки», — поясняет ВЦИОМ.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">29 май 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:10</span><br /><strong>Не считают настоящее время благоприятным для крупных покупок 57% россиян</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 29.05.2019. Неблагоприятным для крупных покупок настоящее время назвали 57% россиян. К такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в результате собственного исследования.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087313-ne-schitayut-nastoyaschee-vremya-blagopriyatnym-dlya-krupnyh-pokupok-57-rossiyan.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: