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Не считают настоящее время благоприятным для крупных покупок 57% россиян
29 май 2019 (17:10)
УрБК, Москва, 29.05.2019. Неблагоприятным для крупных покупок настоящее время назвали 57% россиян. К такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в результате собственного исследования.
При этом пресс-служба центра отмечает, что 26% опрашиваемых все же положительно оценили настоящий период с точки зрения потребительского доверия. Уровень этого показателя вырос по сравнению с январем на 4%. Индекс составил 38 пунктов.
А вот в отношении кредитования респонденты настроены менее позитивно, однако здесь также фиксируется положительная динамика: соответствующий индекс сейчас составляет 27 пунктов, а в январе — 24. Тем не менее 72% опрошенных в настоящее время все же не считает возможным рассматривать вопрос о получении крупных займов. И только 15% респондентов придерживаются обратного мнения.
Также исследование центра выяснило, что отношение россиян к банкам за год не изменилось. Как и в мае прошлого года, 48% граждан считают оптимальным вариант вклада свободных средств на счет в банке. А о том, чтобы забрать деньги из банка, говорит почти вдвое меньшее число опрошенных (31%). Ориентированы на сберегательное поведение (считают необходимым сократить повседневные расходы) 66% россиян. Быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 24% опрошенных.
«Индексы потребительского и кредитного доверия постепенно укрепляют позиции с начала года. Майские значения показателей превосходят результаты аналогичных периодов 2015-2016 годов, однако от уровня 2014 года еще далеки», — поясняет ВЦИОМ.
При этом пресс-служба центра отмечает, что 26% опрашиваемых все же положительно оценили настоящий период с точки зрения потребительского доверия. Уровень этого показателя вырос по сравнению с январем на 4%. Индекс составил 38 пунктов.
А вот в отношении кредитования респонденты настроены менее позитивно, однако здесь также фиксируется положительная динамика: соответствующий индекс сейчас составляет 27 пунктов, а в январе — 24. Тем не менее 72% опрошенных в настоящее время все же не считает возможным рассматривать вопрос о получении крупных займов. И только 15% респондентов придерживаются обратного мнения.
Также исследование центра выяснило, что отношение россиян к банкам за год не изменилось. Как и в мае прошлого года, 48% граждан считают оптимальным вариант вклада свободных средств на счет в банке. А о том, чтобы забрать деньги из банка, говорит почти вдвое меньшее число опрошенных (31%). Ориентированы на сберегательное поведение (считают необходимым сократить повседневные расходы) 66% россиян. Быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 24% опрошенных.
«Индексы потребительского и кредитного доверия постепенно укрепляют позиции с начала года. Майские значения показателей превосходят результаты аналогичных периодов 2015-2016 годов, однако от уровня 2014 года еще далеки», — поясняет ВЦИОМ.
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