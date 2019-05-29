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Инвестиции в оборудование для шахты «Распадская» предприятия ЕВРАЗ составили более 800 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2019. На шахту «Распадская», входящую в Распадскую угольную компанию ЕВРАЗа, поступила новая техника. Парк подземного оборудования пополнился двумя очистными комбайнами JOY, двумя проходческими комбайнами EBZ-160, а также пневмоколесным тягачом Sandvik.



По сообщению пресс-службы компании ЕВРАЗ, очистные комбайны горняки смонтируют в новых лавах 4-6-35 и 5а-7-34, которые запустят в работу до конца этого года. Технику передадут бригадам Станислава Ковтунца (участок № 10) и Алексея Иванова (участок № 17).



«Комбайны EBZ-160 предназначены для подготовки выработок по крепким породам. Совместно с производителем горняки уже провели контрольный осмотр и сборку первого комбайна. Убедились, что техника надежная и оптимально подходит для горно-геологических условий шахты «Распадская», — говорится в сообщении.



Проходческий комбайн максимально автоматизирован: управлять можно и стационарно, и дистанционно. Впервые в мировой практике производитель оснастил комбайн системой удержания забоя, что сделает работу проходчиков более безопасной.



Готовится к спуску в шахту многофункциональная погрузочно-доставочная машина. Этот компактный и мощный погрузчик может перевезти груз больше в два раза, чем весит сам — до 50 тонн. Машину будут использовать для перемещения крупных элементов лавного оборудования, транспортировки механизированной крепи. Погрузчик специально разработан для подземных условий: оборудован системами взрывозащиты, автоматического пожаротушения, контроля газа метана.



Новая техника приобретена в рамках инвестиционных проектов, направленных на развитие производства и обеспечение безопасных условий труда. Инвестиции в современное оборудование для шахты «Распадская» составили более 800 млн руб.



Шахта «Распадская» добывает высококачественный коксующийся уголь марки ГЖ. После обогащения на ОФ «Распадская» уголь отгружается на металлургические и коксохимические предприятия России, Украины и Юго-Восточной Азии.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">29 май 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:52</span><br /><strong>Инвестиции в оборудование для шахты «Распадская» предприятия ЕВРАЗ составили более 800 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 29.05.2019. На шахту «Распадская», входящую в Распадскую угольную компанию ЕВРАЗа, поступила новая техника. Парк подземного оборудования пополнился двумя очистными комбайнами JOY, двумя проходческими комбайнами EBZ-160, а также пневмоколесным тягачом Sandvik. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087288-investicii-v-oborudovanie-dlya-shahty-raspadskaya-predpriyatiya-evraz-sostavili-bolee-800-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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