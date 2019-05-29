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Инвестиции в оборудование для шахты «Распадская» предприятия ЕВРАЗ составили более 800 млн рублей
29 май 2019 (09:52)
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2019. На шахту «Распадская», входящую в Распадскую угольную компанию ЕВРАЗа, поступила новая техника. Парк подземного оборудования пополнился двумя очистными комбайнами JOY, двумя проходческими комбайнами EBZ-160, а также пневмоколесным тягачом Sandvik.
По сообщению пресс-службы компании ЕВРАЗ, очистные комбайны горняки смонтируют в новых лавах 4-6-35 и 5а-7-34, которые запустят в работу до конца этого года. Технику передадут бригадам Станислава Ковтунца (участок № 10) и Алексея Иванова (участок № 17).
«Комбайны EBZ-160 предназначены для подготовки выработок по крепким породам. Совместно с производителем горняки уже провели контрольный осмотр и сборку первого комбайна. Убедились, что техника надежная и оптимально подходит для горно-геологических условий шахты «Распадская», — говорится в сообщении.
Проходческий комбайн максимально автоматизирован: управлять можно и стационарно, и дистанционно. Впервые в мировой практике производитель оснастил комбайн системой удержания забоя, что сделает работу проходчиков более безопасной.
Готовится к спуску в шахту многофункциональная погрузочно-доставочная машина. Этот компактный и мощный погрузчик может перевезти груз больше в два раза, чем весит сам — до 50 тонн. Машину будут использовать для перемещения крупных элементов лавного оборудования, транспортировки механизированной крепи. Погрузчик специально разработан для подземных условий: оборудован системами взрывозащиты, автоматического пожаротушения, контроля газа метана.
Новая техника приобретена в рамках инвестиционных проектов, направленных на развитие производства и обеспечение безопасных условий труда. Инвестиции в современное оборудование для шахты «Распадская» составили более 800 млн руб.
Шахта «Распадская» добывает высококачественный коксующийся уголь марки ГЖ. После обогащения на ОФ «Распадская» уголь отгружается на металлургические и коксохимические предприятия России, Украины и Юго-Восточной Азии.
По сообщению пресс-службы компании ЕВРАЗ, очистные комбайны горняки смонтируют в новых лавах 4-6-35 и 5а-7-34, которые запустят в работу до конца этого года. Технику передадут бригадам Станислава Ковтунца (участок № 10) и Алексея Иванова (участок № 17).
«Комбайны EBZ-160 предназначены для подготовки выработок по крепким породам. Совместно с производителем горняки уже провели контрольный осмотр и сборку первого комбайна. Убедились, что техника надежная и оптимально подходит для горно-геологических условий шахты «Распадская», — говорится в сообщении.
Проходческий комбайн максимально автоматизирован: управлять можно и стационарно, и дистанционно. Впервые в мировой практике производитель оснастил комбайн системой удержания забоя, что сделает работу проходчиков более безопасной.
Готовится к спуску в шахту многофункциональная погрузочно-доставочная машина. Этот компактный и мощный погрузчик может перевезти груз больше в два раза, чем весит сам — до 50 тонн. Машину будут использовать для перемещения крупных элементов лавного оборудования, транспортировки механизированной крепи. Погрузчик специально разработан для подземных условий: оборудован системами взрывозащиты, автоматического пожаротушения, контроля газа метана.
Новая техника приобретена в рамках инвестиционных проектов, направленных на развитие производства и обеспечение безопасных условий труда. Инвестиции в современное оборудование для шахты «Распадская» составили более 800 млн руб.
Шахта «Распадская» добывает высококачественный коксующийся уголь марки ГЖ. После обогащения на ОФ «Распадская» уголь отгружается на металлургические и коксохимические предприятия России, Украины и Юго-Восточной Азии.
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