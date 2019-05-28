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В апреле годовая инфляция в Свердловской области составила 5%

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2019. В апреле во всех регионах Уральского федерального округа инфляция сохранилась ниже общероссийских показателей: в Курганской и Свердловской областях — 5%, в Челябинской — 4,3%. В Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) инфляция по-прежнему сохраняется на наиболее низком уровне — 3,3%. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



В апреле 2019 года годовая инфляция в УрФО в целом не изменилась по сравнению с мартом и составила 4,2%, оставаясь заметно ниже общероссийского показателя (5,2%).



«Годовая инфляция продолжает замедляться по большинству основных компонентов потребительского рынка. Это доминирующая тенденция, которая подтверждается динамикой ценовых ожиданий производственных и торговых предприятий, которые мы отслеживаем в рамках ежемесячного мониторинга», — отметил начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов.



В целом по УрФО годовой темп продовольственной инфляции продолжил снижаться второй месяц подряд, составив в апреле 4,4% (в марте — 4,5%).



В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция в Уральском федеральном округе в апреле снизилась на 0,1 процентный пункт до 3,8%.



В сфере услуг инфляция в Уральском федеральном округе в апреле выросла на 0,5 процентных пункта до 4,5%.



По прогнозу Банка России, локальный пик годовой инфляции в стране был пройден в марте текущего года, годовые темпы роста цен вернутся к 4% в первой половине 2020 года.

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