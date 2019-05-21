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В Екатеринбурге раскрыта серия краж дорогих автомобилей иностранного производства

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2019. В отношении двоих жителей Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по подозрению в краже восьми дорогостоящих иномарок с помощью оборудования для дистанционного открытия машины и запуска двигателя. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



В прошлом году в мае стало известно о действующей на территории Свердловской области группе, занимающейся хищением автомобилей. Выбор преступной группировки пал на машины марок Toyota и Lexus.



«В ходе оперативной работы было установлено, что в группу входят двое мужчин 1991 и 1988 годов рождения. 28 августа прошлого года оперативники городского УМВД при попытке угона автомобиля Toyota Land Cruiser задержали одного из подозреваемых. Однако его подельник, уже находившийся за рулем чужой машины, сумел скрыться с места преступления. В ходе дальнейшего преследования он оторвался от погони, но не справился с управлением и столкнулся с деревом. Бросив машину, подозреваемый сбежал через лесной массив. Скрывшийся гражданин был объявлен в федеральный розыск. 15 мая 2019 года разыскиваемый подельник был задержан сотрудниками екатеринбургской полиции в Адлере и доставлен в Екатеринбург», — говорится в сообщении.



В настоящее время сотрудниками полиции доказана причастность задержанных к восьми эпизодам, шесть похищенных автомобилей были обнаружены и возвращены владельцам.



«Следственным управлением УМВД России по Екатеринбургу в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, предусмотренное частями 3 и 4 статьи 158 УК РФ. В зависимости от степени вины и инкриминируемых подозреваемым противоправных деяний, они могут понести наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», — поясняет ведомство.

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