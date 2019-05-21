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В Челябинской области на ближайшие дни прогнозируют IV класс пожарной опасности

УрБК, Челябинск, 21.05.2019. В Челябинской области с 21 по 22 мая в восточных районах сохраняется высокая пожарная опасность — IV класс горимости по региональной шкале, сообщает МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска».



«Повышается вероятность возникновения ЧС не выше муниципального уровня, обусловленных возникновением лесных пожаров, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличением площади природных пожаров до крупных», — говорится в сообщении.



На территории Челябинска с 1 мая введен особый противопожарный режим, по состоянию на 17 мая на территории города произошла 1 тыс. 344 пожара, на которых 26 человек погибло (в 2018 году за аналогичный период погибло 12 человек), 33 человека травмировано (в 2018 году — 23).

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