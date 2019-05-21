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В Счетной палате считают маловероятным рост реальных доходов населения в 2019 году

УрБК, Москва, 21.05.2019. Рост реальных доходов населения России в 2019 году представляется маловероятным. Такой прогноз дается в аналитической записке Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь-март 2019 года.



«В I квартале 2019 года цены на нефть марки Urals и курс рубля показывали положительную динамику. При этом инфляция в марте ускорилась до 5,3% в годовом выражении. На этом фоне промышленное производство выросло на 2,1%, оборот розничной торговли — на 1,8%. Однако реальные располагаемые денежные доходы населения продолжали сокращаться (на 2,3%)», — говорится в документе.



Аудиторы уточняют, что в I квартале 2018 года по этому показателю был «рост на 1,4% с учетом единовременной денежной выплаты в январе 2017 года».



«Для выхода в положительную область по итогам 2019 года реальные располагаемые денежные доходы населения во II-IV кварталах должны существенно вырасти, что представляется маловероятным», — говорится в аналитических материалах.

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