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В Челябинской области Россельхознадзор не разрешил ввоз 21 тонны свежей зелени из Казахстана
17 май 2019 (17:49)
УрБК, Челябинск, 17.05.2019. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области не разрешили ввезти на территорию страны из Казахстана машину с укропом, петрушкой, луком, кинзой, щавелем и чесноком из-за недействительного фитосанитарного сертификата. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Растительная продукция, выращенная в Казахстане, следовала в Сургут. Инспекторы установили несоответствие данных в фитосанитарном сертификате с реально перевозимым грузом: в документе отсутствовала информация про 1 т чеснока.
«В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз продукции высокого фитосанитарного риска на территорию России был запрещен, водитель привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза, транспортное средство под контролем сотрудников Россельхознадзора возвращено на территорию Республики Казахстан», — говорится в сообщении.
Растительная продукция, выращенная в Казахстане, следовала в Сургут. Инспекторы установили несоответствие данных в фитосанитарном сертификате с реально перевозимым грузом: в документе отсутствовала информация про 1 т чеснока.
«В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз продукции высокого фитосанитарного риска на территорию России был запрещен, водитель привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза, транспортное средство под контролем сотрудников Россельхознадзора возвращено на территорию Республики Казахстан», — говорится в сообщении.
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