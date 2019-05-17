Новости дня
Оборудование Асбестовского отделения компании «ФОРЭС» в марте-апреле работало в соответствии со своими паспортными данными
17 май 2019 (12:33)
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2019. В Асбестовском отделении компании «ФОРЭС» успешно завершилась плановая проверка рукавных фильтров. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Все рукавные фильтры Асбестовского отделения, подвергнутые контролю в марте-апреле 2019 года, работали в соответствии со своими паспортными данными. Это показали замеры аккредитованной экоаналитической лаборатории компании, проведенные в рамках производственного экологического мониторинга», — говорится в сообщении.
«Собственную аккредитованную эколабораторию сегодня содержит далеко не каждое предприятие. Однако, считая экологию одним из безусловных приоритетов, наша компания продолжает развивать это контрольное подразделение. Высокий уровень оснащения лаборатории и квалификацию ее сотрудников подтверждает аккредитация, а за достоверность своих данных она отвечает как перед руководством компании, так и перед надзорными органами», — рассказала главный эколог «ФОРЭС» Татьяна Сарапульцева.
Как отмечают на предприятии, экоаналитическая лаборатория «ФОРЭС» базируется в Сухом Логу и контролирует все подразделения компании.
«За первые два весенних месяца она проверила в Асбесте четверть из более 60 действующих здесь рукавных фильтров. Уровень улавливания взвешенных веществ, по данным замеров, составил от 97,1 до 99,9%. Выделение оксидов углерода, азота и серы также соответствовало нормативам», — сообщает пресс-служба компании.
«Все рукавные фильтры Асбестовского отделения, подвергнутые контролю в марте-апреле 2019 года, работали в соответствии со своими паспортными данными. Это показали замеры аккредитованной экоаналитической лаборатории компании, проведенные в рамках производственного экологического мониторинга», — говорится в сообщении.
«Собственную аккредитованную эколабораторию сегодня содержит далеко не каждое предприятие. Однако, считая экологию одним из безусловных приоритетов, наша компания продолжает развивать это контрольное подразделение. Высокий уровень оснащения лаборатории и квалификацию ее сотрудников подтверждает аккредитация, а за достоверность своих данных она отвечает как перед руководством компании, так и перед надзорными органами», — рассказала главный эколог «ФОРЭС» Татьяна Сарапульцева.
Как отмечают на предприятии, экоаналитическая лаборатория «ФОРЭС» базируется в Сухом Логу и контролирует все подразделения компании.
«За первые два весенних месяца она проверила в Асбесте четверть из более 60 действующих здесь рукавных фильтров. Уровень улавливания взвешенных веществ, по данным замеров, составил от 97,1 до 99,9%. Выделение оксидов углерода, азота и серы также соответствовало нормативам», — сообщает пресс-служба компании.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Асбестовском отделении компании «ФОРЭС» установлено новое оборудование для цеховой системы газоочистки
- Компания «ФОРЭС» поддержала конкурс педагогов в Асбестовском политехникуме
- В Сухоложском подразделении «ФОРЭС» ввели в действие новое оборудование для очистки пара
- В марте компания «ФОРЭС» увеличила число проб воздуха, результат — в пределах природоохранной нормы
- Завод «ФОРЭС» в Асбесте — одно из двух крупных предприятий города, имеющих утвержденную санитарно-защитную зону