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Оборудование Асбестовского отделения компании «ФОРЭС» в марте-апреле работало в соответствии со своими паспортными данными

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2019. В Асбестовском отделении компании «ФОРЭС» успешно завершилась плановая проверка рукавных фильтров. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



«Все рукавные фильтры Асбестовского отделения, подвергнутые контролю в марте-апреле 2019 года, работали в соответствии со своими паспортными данными. Это показали замеры аккредитованной экоаналитической лаборатории компании, проведенные в рамках производственного экологического мониторинга», — говорится в сообщении.



«Собственную аккредитованную эколабораторию сегодня содержит далеко не каждое предприятие. Однако, считая экологию одним из безусловных приоритетов, наша компания продолжает развивать это контрольное подразделение. Высокий уровень оснащения лаборатории и квалификацию ее сотрудников подтверждает аккредитация, а за достоверность своих данных она отвечает как перед руководством компании, так и перед надзорными органами», — рассказала главный эколог «ФОРЭС» Татьяна Сарапульцева.



Как отмечают на предприятии, экоаналитическая лаборатория «ФОРЭС» базируется в Сухом Логу и контролирует все подразделения компании.



«За первые два весенних месяца она проверила в Асбесте четверть из более 60 действующих здесь рукавных фильтров. Уровень улавливания взвешенных веществ, по данным замеров, составил от 97,1 до 99,9%. Выделение оксидов углерода, азота и серы также соответствовало нормативам», — сообщает пресс-служба компании.

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