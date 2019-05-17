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Налоговые органы Свердловской области в I квартале пополнили бюджет РФ на 1,3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2019. За I квартал 2019 года по результатам контрольной работы налоговыми органами Свердловской области дополнительно начислено платежей в консолидированный бюджет РФ 1,3 млрд руб. По результатам налоговых проверок дополнительно начислено платежей 710,9 млн руб., сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.



«По результатам проведенных 79 выездных налоговых проверок налогоплательщиков дополнительно начислено платежей в сумме 587,8 млн руб. Уровень результативности выездных налоговых проверок налогоплательщиков составил 98,7%. Дополнительно начисленные платежи в расчете на одну проверку составили 7,5 млн руб.», — говорится в сообщении.



С участием органов внутренних дел проведено 15 выездных налоговых проверок налогоплательщиков, что составляет 19% от общего количества проведенных проверок. По результатам выездных налоговых проверок налогоплательщиков дополнительно начислено платежей в сумме 93 млн руб. Сумма дополнительно начисленных платежей на одну проведенную выездную налоговую проверку составила 6,2 млн руб.

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