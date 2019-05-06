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В Челябинской области пресекли ввоз 6,5 тонны овощей без опознавательных признаков

УрБК, Челябинск, 06.05.2019. В Челябинской области пресекли ввоз 6,5 т свежих овощей (баклажаны, томаты, редьку дайкон) из Республики Казахстан без маркировки на упаковке. Об этом сообщает региональное Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.



«При осуществлении документарного контроля на российско-казахстанском участке Государственной границы Российской Федерации на пункте пропуска МАПП «Бугристое» (г. Троицк) сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области выявили два нарушения при ввозе растительной продукции. Ввоз данной продукции высокого фитосанитарного риска на территорию РФ был запрещен, выданы предписания на возврат грузов, а виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза. Под контролем сотрудников Россельхознадзора транспортные средства возвращены на территорию Республики», — говорится в сообщении.



Согласно требованиям п. 37 решения совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 157, на каждой упаковке подкарантинной продукции должна быть маркировка, содержащая информацию о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения, стране-экспортере и стране-реэкспортере.

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