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Utair опровергает информацию о прекращении деятельности компании
30 апрель 2019 (12:42)
УрБК, Москва, 30.04.2019. Utair опровергает слухи о прекращении деятельности и заявляет, что будет совершать все полеты по расписанию, сообщает пресс-служба компании.
«Компания никогда не делала заявлений о возможности приостановления деятельности. Это фраза из заключения внешнего аудитора, который в соответствии со стандартами аудиторской деятельности обязан сделать такую оговорку в связи с тем, что процесс реструктуризации финансового долга не был завершён на 31 декабря 2018 года», — говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркивают, что Utair получает стабильную прибыль от операционной деятельности. По их словам, приостановление обслуживания части долга в декабре 2018 года отразилось на финансовых результатах прошлого года, но на текущую бесперебойность полетов не влияет.
«В 2019 году Utair меняет график платежей по долгам, чтобы вернуться к положительным финансовым результатам», — уточняет пресс-служба компании.
Ранее УрБК сообщал о возможности приостановления работы авиакомпании Utair из-за долгов.
«Компания никогда не делала заявлений о возможности приостановления деятельности. Это фраза из заключения внешнего аудитора, который в соответствии со стандартами аудиторской деятельности обязан сделать такую оговорку в связи с тем, что процесс реструктуризации финансового долга не был завершён на 31 декабря 2018 года», — говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркивают, что Utair получает стабильную прибыль от операционной деятельности. По их словам, приостановление обслуживания части долга в декабре 2018 года отразилось на финансовых результатах прошлого года, но на текущую бесперебойность полетов не влияет.
«В 2019 году Utair меняет график платежей по долгам, чтобы вернуться к положительным финансовым результатам», — уточняет пресс-служба компании.
Ранее УрБК сообщал о возможности приостановления работы авиакомпании Utair из-за долгов.
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