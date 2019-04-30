Новости дня

Utair опровергает информацию о прекращении деятельности компании

30 апрель 2019 (12:42)

УрБК, Москва, 30.04.2019. Utair опровергает слухи о прекращении деятельности и заявляет, что будет совершать все полеты по расписанию, сообщает пресс-служба компании.

«Компания никогда не делала заявлений о возможности приостановления деятельности. Это фраза из заключения внешнего аудитора, который в соответствии со стандартами аудиторской деятельности обязан сделать такую оговорку в связи с тем, что процесс реструктуризации финансового долга не был завершён на 31 декабря 2018 года», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркивают, что Utair получает стабильную прибыль от операционной деятельности. По их словам, приостановление обслуживания части долга в декабре 2018 года отразилось на финансовых результатах прошлого года, но на текущую бесперебойность полетов не влияет.

«В 2019 году Utair меняет график платежей по долгам, чтобы вернуться к положительным финансовым результатам», — уточняет пресс-служба компании.

Ранее УрБК сообщал о возможности приостановления работы авиакомпании Utair из-за долгов.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: