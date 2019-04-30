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Авиакомпания Utair может приостановить свою работу из-за долгов
30 апрель 2019 (10:50)
УрБК, Москва, 30.04.2019. Авиакомпания Utair может приостановить свою работу из-за долгов. Об этом говорится в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности перевозчика, которые содержатся в аудиторском заключении Ernst and Young.
Отмечается, что Utair и ее дочерние компании в прошлом году получили чистый убыток в размере почти 22 млрд руб. На 31 декабря краткосрочные обязательства группы превысили оборотные активы на 75 млрд руб., а чистые активы в минусе на 30,6 млрд руб.
Кроме того, в прошлом году Utair не выполнила условия по кредитам и приобрела значительную задолженность. В отчете говорится, что компания не сможет ее погасить без рефинансирования или реструктуризации.
«Данные события и условия, наряду с прочими обстоятельствами указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности группы продолжать непрерывно свою деятельность», — сказано в заключении.
Отмечается, что Utair и ее дочерние компании в прошлом году получили чистый убыток в размере почти 22 млрд руб. На 31 декабря краткосрочные обязательства группы превысили оборотные активы на 75 млрд руб., а чистые активы в минусе на 30,6 млрд руб.
Кроме того, в прошлом году Utair не выполнила условия по кредитам и приобрела значительную задолженность. В отчете говорится, что компания не сможет ее погасить без рефинансирования или реструктуризации.
«Данные события и условия, наряду с прочими обстоятельствами указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности группы продолжать непрерывно свою деятельность», — сказано в заключении.
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