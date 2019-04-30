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В компании «ФОРЭС» создали единую комиссию по трудовым спорам

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2019. Трудовые коллективы подразделений ООО «ФОРЭС» приняли решение о создании единой комиссии по трудовым спорам (КТС), сообщает пресс-служба компании.



«Раньше на каждом предприятии была своя КТС. Сейчас же мы решили создать общую, в которую войдут представители всех четырех подразделений. Во-первых, люди с другого предприятия видят ситуацию более объективно. Во-вторых, так мы сможем учиться друг у друга, потому что в разных подразделениях возникают разные вопросы», — цитирует пресс-служба слова председателя Совета трудового коллектива Сухоложского подразделения ООО «ФОРЭС» Жанны Русских.



В состав комиссии вошли семь работников подразделений компании, а также три представителя администрации.



Как отмечают в пресс-службе, в понедельник, 29 апреля 2018 года, прошло собрание КТС, на котором обсудили итоги регистрации коллективного договора на 2019-2022 годы и некоторые дополнительные предложения к нему. Также представители трудовых коллективов ознакомились с утвержденным в апреле положением о наградной политике ООО «ФОРЭС».

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