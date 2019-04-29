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Инфляционные ожидания населения в апреле выросли до 9,4%

УрБК, Москва, 29.04.2019. Инфляционные ожидания населения РФ на следующие 12 месяцев в апреле выросли на 0,4 процентных пункта — до 9,4%. Об этом говорится в ежемесячном бюллетене Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».



«На некоторый рост ожиданий населения, отмечавшийся после снижения в феврале-марте 2019 года, могло повлиять восприятие уровня цен, а не их изменений. Например, для 30% респондентов в истекшем месяце оказался заметным рост цен на бензин, несмотря на то, что они практически не меняются с июля прошлого года. Возможно, сказались также опасения повторения эпизодов быстрого роста цен на фоне определенного ухудшения в апреле потребительских настроений», — говорится в сообщении.



По мнению аналитиков ЦБ, на инфляционные ожидания также повлияло ослабление рубля, которое произошло в конце марта — начале апреля 2019 года.

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