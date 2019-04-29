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Создание Уральского промышленного кластера в Новоуральске поможет привлечь инвестиции в «атомград»

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2019. АО «УЭХК» и ООО «НПО «Центротех» (предприятия Топливной компании ТВЭЛ, г. Новоуральск, Свердловская область) учредили некоммерческую организацию — ассоциацию «Уральский промышленный кластер». Об этом сообщает пресс-служба УЭХК.



Президентом ассоциации избран заместитель генерального директора УЭХК по развитию неядерного бизнеса Олег Елистратов. В состав правления ассоциации вошли генеральный директор УЭХК Александр Белоусов, его заместитель Валерий Денисов, генеральный директор НПО «Центротех» Илья Кавелашвили и его заместитель Александр Стихин.



Следующим этапом в работе ассоциации станет определение основных участников промышленного кластера и направлений деятельности ассоциации. Планируется, что за «Уральским промышленным кластером» («УПК») будет закреплен пул ключевых компетенций, необходимых для развития машиностроительного комплекса Свердловской области и производственной кооперации предприятий по перспективным производственным направлениям, в том числе в области импортозамещения.



«Уральский промышленный кластер станет флагманом для развития производственного потенциала предприятий, которые войдут в состав. Прежде всего это повышение конкурентоспособности продукции, наращивание объемов импортозамещающей продукции, развитие межрегионального технологического сотрудничества, расширение внешних и внутренних рынков сбыта продукции», — отметил Олег Елистратов.



Согласно планам, в конце 2019 года ассоциация «УПК» пополнит реестр промышленных кластеров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Реализация проекта будет способствовать созданию в Новоуральске новых рабочих мест и привлечению инвестиций.



«Реализация проекта по созданию Уральского промышленного кластера отвечает задачам, поставленным президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым по созданию дополнительных рабочих мест, сохранению кадрового потенциала, созданию гражданских производств на основе инновационных разработок предприятий атомной отрасли, привлечению инвестиций. Создание кластера осуществляется в рамках концепции территории опережающего социально-экономического развития «Новоуральск», которая в комплексе позволит создать более 4 тыс. рабочих мест, привлечь более 23 млрд руб. инвестиций», — рассказали УрБК в департаменте информационной политики Свердловской области.

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