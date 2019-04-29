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Компания «ФОРЭС» поддержала конкурс педагогов в Асбестовском политехникуме
29 апрель 2019 (15:19)
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2019. Компания «ФОРЭС» выступила одним из организаторов конкурса педагогов в Асбестовском политехникуме, выделив денежные средства для призового фонда соревнования. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Призерам и участникам конкурса заместитель директора Асбестовского отделения «ФОРЭС» Надежда Маслакова вручила дипломы и денежные премии от компании», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что между компанией и техникумом существуют давние и тесные партнерские взаимоотношения.
«Выпускники и учащиеся политехникума успешно работают в подразделении, проходят практику. А благодаря конкурсу появилась возможность познакомиться с преподавателями, посмотреть на обстановку, понять, откуда и из какой среды выходят профессионально подготовленные работники», — цитирует пресс-служба главного инженера Асбестовского отделения «ФОРЭС», члена жюри конкурса Сергея Трошкова.
«Призерам и участникам конкурса заместитель директора Асбестовского отделения «ФОРЭС» Надежда Маслакова вручила дипломы и денежные премии от компании», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что между компанией и техникумом существуют давние и тесные партнерские взаимоотношения.
«Выпускники и учащиеся политехникума успешно работают в подразделении, проходят практику. А благодаря конкурсу появилась возможность познакомиться с преподавателями, посмотреть на обстановку, понять, откуда и из какой среды выходят профессионально подготовленные работники», — цитирует пресс-служба главного инженера Асбестовского отделения «ФОРЭС», члена жюри конкурса Сергея Трошкова.
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