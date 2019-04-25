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С бывшего главы Арамильского ГО суд взыскал 1 млн рублей за причиненный муниципалитету ущерб

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2019. Сысертская межрайонная прокуратура выявила нарушения бюджетного законодательства в Арамильском ГО.



«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в 2017-2018 годы на территории Арамильского городского округа имелась значительная кредиторская задолженность муниципальных заказчиков перед субъектами малого и среднего предпринимательства, которая на момент проверки достигла 60 млн руб. Максимальная сумма задолженности сложилась по одному из муниципальных контрактов с предприятием, занимающимся строительством, из-за несвоевременной оплаты администрацией Арамильского ГО выполненных работ по реконструкции автомобильных дорог в Арамили», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Проверка показала, что основной причиной образования задолженности перед предпринимателем стали нарушения, допущенные бывшим главой администрации округа Владимиром Герасименко. Так, при заключении муниципального контракта он допустил нарушения бюджетного законодательства. Достоверно зная, что в бюджете городского округа отсутствует необходимая для исполнения договора сумма, он допустил его заключение, превысив принятые на муниципалитет бюджетные обязательств на сумму более 20 млн руб.



При этом работы по контракту выполнены юридическим лицом в полном объеме и приняты администрацией городского округа, однако оплата необходимых сумм произведена не была. Cитуация послужила основанием для обращения подрядчика в Арбитражный суд Свердловской области с иском к муниципалитету для принудительного взыскания задолженности по контракту с применением штрафных санкций.



Решением суда в феврале 2017 года с администрации городского округа в пользу организации взысканы невыплаченные суммы по контракту, проценты за пользование денежными средствами за период с сентября 2016 года по февраль 2017 года и госпошлина.



Также по результатам проверки Сысертский межрайонный прокурор в интересах муниципального образования обратился в Ленинский районный суд Екатеринбурга с требованиями о взыскании с бывшего главы муниципалитета суммы причиненного ущерба с обязанием выплатить денежные средства в доход Арамильского ГО. Сотрудники прокуратуры доказали, что своими действиями бывший глава округа, покинувший пост в середине 2017 года, причинил значительный ущерб муниципальному образованию.



По результатам рассмотрения искового заявления суд взыскал с В. Герасименко 1 млн руб. в счет возмещения ущерба. Судебный акт не вступил в законную силу.

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