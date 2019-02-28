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Официальный курс доллара США вырос на 13 коп., евро — на 14 коп.

УрБК, Москва, 28.02.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 марта 2019 года. Курс долл. США вырос на 13,25 коп. до 65,89 руб., курс евро — на 14,42 коп. до 74,97 руб.

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