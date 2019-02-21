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Из-за плохой репутации двух банкиров навсегда лишили права руководить банками РФ

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2019. Пожизненный запрет на занятие руководящих должностей в банках и покупку крупных пакетов акций в кредитных организациях получили два человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России Людмилу Тяжельникову.



«Они входили в составы совета директоров в банках, у которых была отозвана лицензия после 28 января 2018 года, и параллельно они были еще членами совета директоров других банков, у которых тоже была отозвана лицензия после вступления в силу 281-ФЗ», — заявила Тяжельникова.



Также она отметила, что по состоянию на 11 февраля в «черный список» ЦБ внесены сведения о 7 тыс. 204 лицах.



Закон, расширяющий список требований к деловой репутации собственников и руководителей финансовых организаций, а также ужесточающий наказание за несоблюдение этих требований вступил в силу 28 января 2018 года. Теперь срок пребывания руководителей и владельцев банков в «черном списке» ЦБ, куда попадают лица с неудовлетворительной деловой репутацией, продлили с 5 до 10 лет.



Более того, если суд привлечет банкира к уголовной ответственности за преднамеренное или фиктивное банкротство кредитной организации или он повторно нарушит требование к деловой репутации, ему пожизненно запретят руководить банком, входить в совет директоров банка или покупать свыше 10% его акций.

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