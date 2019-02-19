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В Березовском осуждены двое жителей Екатеринбурга за совершение серии краж из салонов сотовой связи
19 февраль 2019 (16:06)
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2019. Березовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Екатеринбурга. Они признаны виновными в совершении кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
С ноября 2013 года по август 2014 года подсудимые совершили пять совместных хищений товаров и имущества из магазинов сотовой связи, меховых салонов и ломбарда.
Сообщники выбирали магазины, оборудованные пластиковыми дверями, без металлических решеток. При планировании преступлений осуществлялась предварительная разведка для определения возможности проникновения. Все кражи происходили ночью.
В частности, за одну ночь 20 ноября 2013 года осужденные похитили товар из магазинов «Евросеть» в Богдановиче и Сухом Логу на общую сумму более 760 тыс. руб. В марте 2014 года соучастниками совершена кража из магазина «Связной» в Каменске-Уральском на общую сумму более 260 тыс. руб. В мае 2014 года осужденные похитили сотовые телефоны из салона «Евросеть» в Арамили на сумму более 760 тыс. руб.
В июне 2014 года члены преступной группы совершили хищение ювелирных изделий из ломбарда в Екатеринбурге на общую сумму более 7,7 млн руб. В августе из мехового магазина в Березовском украли шубы на сумму более 2,7 млн руб.
Кроме двух подсудимых в составе преступной группы действовали и иные соучастники, однако их личности в ходе следствия не установлены, в связи с чем в отношении них материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.
Осужденные, в свою очередь, вину в совершенных преступлениях не признали, в ходе судебного разбирательства выдвигали различные, противоречащие друг другу версии, которые опровергнуты обвинением.
Березовский городской суд приговорил одного из них к 11 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а второго к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима соответственно.
В обеспечение исковых требований потерпевших суд наложил арест на обнаруженные в ходе следствия принадлежащие им денежные средства на сумму более 1 млн руб.
Приговор в силу не вступил.
С ноября 2013 года по август 2014 года подсудимые совершили пять совместных хищений товаров и имущества из магазинов сотовой связи, меховых салонов и ломбарда.
Сообщники выбирали магазины, оборудованные пластиковыми дверями, без металлических решеток. При планировании преступлений осуществлялась предварительная разведка для определения возможности проникновения. Все кражи происходили ночью.
В частности, за одну ночь 20 ноября 2013 года осужденные похитили товар из магазинов «Евросеть» в Богдановиче и Сухом Логу на общую сумму более 760 тыс. руб. В марте 2014 года соучастниками совершена кража из магазина «Связной» в Каменске-Уральском на общую сумму более 260 тыс. руб. В мае 2014 года осужденные похитили сотовые телефоны из салона «Евросеть» в Арамили на сумму более 760 тыс. руб.
В июне 2014 года члены преступной группы совершили хищение ювелирных изделий из ломбарда в Екатеринбурге на общую сумму более 7,7 млн руб. В августе из мехового магазина в Березовском украли шубы на сумму более 2,7 млн руб.
Кроме двух подсудимых в составе преступной группы действовали и иные соучастники, однако их личности в ходе следствия не установлены, в связи с чем в отношении них материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.
Осужденные, в свою очередь, вину в совершенных преступлениях не признали, в ходе судебного разбирательства выдвигали различные, противоречащие друг другу версии, которые опровергнуты обвинением.
Березовский городской суд приговорил одного из них к 11 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а второго к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима соответственно.
В обеспечение исковых требований потерпевших суд наложил арест на обнаруженные в ходе следствия принадлежащие им денежные средства на сумму более 1 млн руб.
Приговор в силу не вступил.
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