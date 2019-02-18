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Средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга выросла с начала года почти на 1%

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2019. Средняя цена предложения 1 кв. м. общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, по данным аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН), на 11 февраля 2019 года составила 71,6 тыс. руб. Рост с начала года — 0,9%.



Количество квартир в базе данных УПН за неделю увеличилось на 1%, а за месяц — на 4,5% и достигло отметки 7 тыс. объектов. Продают «на вторичке» и комнаты, количество которых увеличилось за месяц на 3,4%. Дополнительно на рынке присутствуют 600 объектов в пригороде (+4,9% за месяц). Сроки экспозиции объектов на рынке составляют 3,5 месяца.



Квартиры Центра и второго ценового пояса стали дороже на 0,9%. В центре — 101,3 тыс. руб. за кв. м. а текущая рыночная цена для объектов второго пояса — 65,4 руб./кв. м. в среднем. Объекты первого ценового пояса выросли в цене на 0,8%, теперь их покупают по средней цене 76,6 руб./кв. м. В районах третьего пояса также наблюдается рост средней цены — всего на 0,3%. Квадратный метр здесь обойдется покупателю по 57,8 тыс. руб. В отдаленных районах четвертого пояса фиксируется самая весомая положительная корректировка — на 1,3% — до отметки 49,7 тыс. руб./кв. м.



«Для различных типов объектов отмечаем в основном положительную динамику ценовых показателей за месяц. Снизилась только средняя цена на квартиры типа «пентагон». В панельных девятиэтажках 70-80-х годов постройки квартира стоит 65,3 тыс. руб./кв. м. (-1,0% за месяц). Обратную корректировку +1,1% отмечаем для «полнометражек». Купить квартиру в доме «сталинских» времен можно по средней цене 60,6 тыс. руб./кв. м. На «хрущевки» и «улучшенки» рост ценовых показателей составил 0,2% и 0,1% соответственно. Квадратный метр в пятиэтажных домах 60-70-х стоит 63,5 тыс. руб. в среднем. А квартиры в типовых домах 80-90-х покупателям предлагают по 65,6 тыс. руб./кв. м. На 0,7% подорожали и «спецпроекты». Объекты в современных домах выставляют на рынке по 82 тыс. руб./кв. м. Для «брежневок» наблюдаем самую существенную корректировку средней цены на 4,0% за четыре недели. При покупке объекта в доме «эпохи застоя» покупатель заплатит 64,3 тыс. руб./кв. м. в среднем. Объективных факторов для роста цен именно на «брежневки» нет. Повышение цен характерно для всех типов на данном этапе развития рынка вторичного жилья», — сообщается в анализе рынка недвижимости УПН.



По данным УПН, для объектов различных размеров отмечается рост цен. Так, на 0,4-0,5% увеличились в цене однокомнатные и трехкомнатные объекты соответственно. Рыночная цена квартир «однушек» — 77,3 тыс. руб./кв. м., а «трешек» почти 70 тыс. руб./кв. м. Прирост цен на двухкомнатные объекты составил 0,8%, покупатель сможет найти «двушку» на рынке по средней цене 71 тыс. руб./кв. м. Средняя цена на многокомнатные объекты увеличилась на 1,6%. Стоимость квадратного метра квартир с четырьмя и более комнатами на сегодня — 73,6 тыс. руб.



В пригороде отмечается рост цен на 0,5% за четыре недели. Квадратный метр в квартирах на пригородных территориях имеет среднюю цену 52,8 тыс. руб./кв. м. Комнаты в коммунальных квартирах также демонстрируют положительные изменения ценовых показателей (+1,1%). Объекты на рынке комнат выставляют по средней цене 59 тыс. 280 руб./кв. м.

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