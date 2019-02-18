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Прокуратура обнаружила факты незаконного привлечения к ответственности более 400 лиц со стороны Свердловской ГИБДД

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2019. Прокуратура Свердловской области в ходе надзорных мероприятий вскрыла факты незаконного привлечения к административной ответственности 411 лиц сотрудниками регионального Управления ГИБДД МВД России.



«Так, установлено, что в период с декабря 2017 года по июнь 2018 года на 346 км автодороги сообщением «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» на основании данных автоматического пункта весогабаритного контроля УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области вынесено 411 постановлений о привлечении предпринимателей к административной ответственности за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в виде штрафа, минимальный размер которого составляет 150 тыс. руб.», — говорится в сообщении.



При этом Уральское Межрегиональное территориальное управление Росстандарта в рамках мероприятий по контролю выявило неисправность автоматического пункта весогабаритного контроля, что указывает на недостоверность показаний оборудования.



Порядка 320 указанных процессуальных документов отменены в связи с недоказанностью обстоятельств.



По данным фактам прокуратура области в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области внесла представление, в ходе рассмотрения которого руководители и сотрудники подразделений региональной Госавтоинспекции предупреждены об ответственности за несоблюдение действующего законодательства в области безопасности дорожного движения. Наряду с этим работа автоматического пункта весогабаритного контроля приостановлена.



В настоящее время на основании решений суда и заявлений лиц, незаконно привлеченных к ответственности, Госавтоинспекцией организованы мероприятия по возврату уплаченных штрафов.

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