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В 2018 году в Свердловской области забраковано 9 тонн молочной продукции
18 февраль 2019 (11:37)
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2019. За 2018 год в Свердлдовской области Роспотребнадзор провел проверку 121 т молочной продукции. Из них было забраковано 9 т (7,4%).
«Основная причина — несоответствие требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, в том числе по критериям фальсификации», — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Качество молочной продукции оценено в рамках 824 мероприятий, нарушения установлены в 170 (20%). В отношении хозяйствующих субъектов применены меры административного реагирования, в том числе в рамках федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Виновные лица оштрафованы на общую сумму более 12 млн руб.
«Основная причина — несоответствие требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, в том числе по критериям фальсификации», — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Качество молочной продукции оценено в рамках 824 мероприятий, нарушения установлены в 170 (20%). В отношении хозяйствующих субъектов применены меры административного реагирования, в том числе в рамках федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Виновные лица оштрафованы на общую сумму более 12 млн руб.
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