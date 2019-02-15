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В России могут ужесточить штрафы за нарушение правил дорожного движения

УрБК, Москва, 15.02.2019. Минтранс РФ предложил правительству страны ввести пятисотрублевый штраф за превышение скоростного лимита на 10-20 км/ч. В полицейском ведомстве также ведут речь об отмене скидки при оперативной оплате штрафа за нарушение правил стоянки и езду с нечитаемыми номерами, сообщает «Коммерсантъ».



В ноябре 2018 года заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов в рамках заседания комиссии по безопасности движения поручил представить до 1 февраля 2019 года предложения по доработке КоАП в части санкций за нарушение ПДД. В частности, речь шла о превышении скорости, использовании подложных или нечитаемых номеров, нарушении правил остановки и стоянки, отказе уступить дорогу маршрутным транспортным средствам, спецтранспорту и пешеходам. Предложения от ведомств поступили в МВД и правительство и «будут изучены», рассказал изданию официальный представитель М. Акимова, но подробностей не раскрыл.



Увеличивать штрафы за отказ уступить дорогу пешеходам (статья 12.18 КоАП) не нужно, говорит в письме замминистра МВД Игорь Зубов. В 2017 году они уже были увеличены, максимальный штраф вырос с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб., число нарушений снизилось с 1,7 млн в 2016 году до 1,5 млн в 2018 году. Количество случаев, когда водители не уступают дорогу спецтранспорту, сократилось с 22,3 тыс. в 2016 году до 5,2 тыс. в 2018 году, отмечают в МВД.



В полиции отмечают, что Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, вводящий санкцию для водителей, которые повторно в течение года не уступили дорогу спецтранспорту: штраф в 30 тыс. руб. (сейчас — 500 руб.) с лишением прав на срок 1,5-2 года.



Что касается езды с подложными и нечитаемыми номерами, для нарушителей можно отменить 50-процентную скидку на штраф, считают в МВД. Сейчас этот вопрос урегулирован статьей 12.2 КоАП: санкция варьируется от 500 руб. за грязные номера до 5 тыс. руб. за умышленное закрытие номеров пленками-рамками и 2,5 тыс. руб. за использование подложных знаков. Скидку можно отменить и для нарушителей стоянки-остановки (статьи 12.16 и 12.19 КоАП, действующие штрафы от 500 до 3 тыс. руб.).



Отдельным поручением комиссии был вопрос о введении штрафа за превышение скорости на 10-20 км/ч (сегодня, напомним, за превышение менее чем на 20 км/ч не штрафуют). Срок исполнения поручения истекает 1 марта, но ряд ведомств уже свою позицию официально сформировали. В МВД доложили, что поправки к КоАП о введении единого штрафа за превышение в диапазоне 10-40 км/ч уже разработаны и направлены в правительство еще в 2015 году. При этом в полицейском ведомстве считают, что такой штраф должен действовать только в пределах населенных пунктов.



Минтранс предложил иную конструкцию: за превышение на 10-20 км/ч штрафовать на 500 руб., за остальные превышения — повысить санкции (не уточнив, насколько).

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