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Опыт Группы ЧТПЗ в области подготовки квалифицированных рабочих кадров высоко оценен на уровне руководства Республики Татарстан

УрБК, Челябинск, 14.02.2019. По приглашению президента Республики Татарстан Рустама Минниханова акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров принял участие в заседании совместной итоговой коллегии Министерства промышленности и торговли и Министерства экономики Республики Татарстан, где представил опыт компании в области построения непрерывной системы профессионального образования на основе государственно-частного партнерства. Об этом сообщает пресс-служба Группы.



На заседании коллегии Андрей Комаров рассказал о результатах работы и перспективах развития «Колледжа будущего Татарстана» — образовательного проекта, реализуемого Группой ЧТПЗ на основе государственно-частного партнерства совместно с правительством Республики Татарстан на базе завода «Алнас» и Альметьевского профессионального колледжа.



Основным принципом подготовки рабочих кадров в «Колледже будущего Татарстана» является система непрерывного образования, предполагающая школьную профориентацию, практико-ориентированное обучение в современном учебно-лабораторном колледже по дуальной системе, службу в партнерской воинской части, адаптацию на рабочем месте под руководством опытных наставников и дальнейшее продвижение по карьерной лестнице.



За пять лет работы общий объем инвестиций в «Колледж будущего Татарстана» составил 225 млн руб., из них 130 млн руб. вложено Группой ЧТПЗ. В 2017 году на территории завода «Алнас» открылся учебно-лабораторный комплекс общей площадью 1 тыс. кв. м., где расположен участок производственного обучения с 10 единицами промышленного оборудования и 8 современными лабораториями. На новых станках студенты получают практические навыки и развивают компетенции, необходимые для работы на современном производстве.



«Подготовка квалифицированных кадров — неотъемлемая часть конкурентной борьбы, для Группы ЧТПЗ это стратегические инвестиции. Мы считаем, что ответственность за подготовку кадров для промышленности должна смещаться в сторону бизнеса не только с точки зрения инвестиций, но и участия в управлении образовательным процессом», — отметил акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров.



Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов высоко оценил проект «Колледж будущего Татарстана», в частности, уникальную созданную инфраструктуру — систему профориентационной работы со школами Альметьевска, учебно-лабораторный комплекс для практикоориентированного обучения, институт наставничества на производстве.



За все время реализации программы «Колледж будущего Татарстана» дипломы об окончании среднего профессионального образования получили 127 выпускников. Студенты и школьники, проходившие подготовку, завоевали 21 медаль на чемпионатах профессионального мастерства разных уровней по стандартам WorldSkills и WorldSkills Junior.

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