Новости дня
Опыт Группы ЧТПЗ в области подготовки квалифицированных рабочих кадров высоко оценен на уровне руководства Республики Татарстан
14 февраль 2019 (16:35)
УрБК, Челябинск, 14.02.2019. По приглашению президента Республики Татарстан Рустама Минниханова акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров принял участие в заседании совместной итоговой коллегии Министерства промышленности и торговли и Министерства экономики Республики Татарстан, где представил опыт компании в области построения непрерывной системы профессионального образования на основе государственно-частного партнерства. Об этом сообщает пресс-служба Группы.
На заседании коллегии Андрей Комаров рассказал о результатах работы и перспективах развития «Колледжа будущего Татарстана» — образовательного проекта, реализуемого Группой ЧТПЗ на основе государственно-частного партнерства совместно с правительством Республики Татарстан на базе завода «Алнас» и Альметьевского профессионального колледжа.
Основным принципом подготовки рабочих кадров в «Колледже будущего Татарстана» является система непрерывного образования, предполагающая школьную профориентацию, практико-ориентированное обучение в современном учебно-лабораторном колледже по дуальной системе, службу в партнерской воинской части, адаптацию на рабочем месте под руководством опытных наставников и дальнейшее продвижение по карьерной лестнице.
За пять лет работы общий объем инвестиций в «Колледж будущего Татарстана» составил 225 млн руб., из них 130 млн руб. вложено Группой ЧТПЗ. В 2017 году на территории завода «Алнас» открылся учебно-лабораторный комплекс общей площадью 1 тыс. кв. м., где расположен участок производственного обучения с 10 единицами промышленного оборудования и 8 современными лабораториями. На новых станках студенты получают практические навыки и развивают компетенции, необходимые для работы на современном производстве.
«Подготовка квалифицированных кадров — неотъемлемая часть конкурентной борьбы, для Группы ЧТПЗ это стратегические инвестиции. Мы считаем, что ответственность за подготовку кадров для промышленности должна смещаться в сторону бизнеса не только с точки зрения инвестиций, но и участия в управлении образовательным процессом», — отметил акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов высоко оценил проект «Колледж будущего Татарстана», в частности, уникальную созданную инфраструктуру — систему профориентационной работы со школами Альметьевска, учебно-лабораторный комплекс для практикоориентированного обучения, институт наставничества на производстве.
За все время реализации программы «Колледж будущего Татарстана» дипломы об окончании среднего профессионального образования получили 127 выпускников. Студенты и школьники, проходившие подготовку, завоевали 21 медаль на чемпионатах профессионального мастерства разных уровней по стандартам WorldSkills и WorldSkills Junior.
На заседании коллегии Андрей Комаров рассказал о результатах работы и перспективах развития «Колледжа будущего Татарстана» — образовательного проекта, реализуемого Группой ЧТПЗ на основе государственно-частного партнерства совместно с правительством Республики Татарстан на базе завода «Алнас» и Альметьевского профессионального колледжа.
Основным принципом подготовки рабочих кадров в «Колледже будущего Татарстана» является система непрерывного образования, предполагающая школьную профориентацию, практико-ориентированное обучение в современном учебно-лабораторном колледже по дуальной системе, службу в партнерской воинской части, адаптацию на рабочем месте под руководством опытных наставников и дальнейшее продвижение по карьерной лестнице.
За пять лет работы общий объем инвестиций в «Колледж будущего Татарстана» составил 225 млн руб., из них 130 млн руб. вложено Группой ЧТПЗ. В 2017 году на территории завода «Алнас» открылся учебно-лабораторный комплекс общей площадью 1 тыс. кв. м., где расположен участок производственного обучения с 10 единицами промышленного оборудования и 8 современными лабораториями. На новых станках студенты получают практические навыки и развивают компетенции, необходимые для работы на современном производстве.
«Подготовка квалифицированных кадров — неотъемлемая часть конкурентной борьбы, для Группы ЧТПЗ это стратегические инвестиции. Мы считаем, что ответственность за подготовку кадров для промышленности должна смещаться в сторону бизнеса не только с точки зрения инвестиций, но и участия в управлении образовательным процессом», — отметил акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов высоко оценил проект «Колледж будущего Татарстана», в частности, уникальную созданную инфраструктуру — систему профориентационной работы со школами Альметьевска, учебно-лабораторный комплекс для практикоориентированного обучения, институт наставничества на производстве.
За все время реализации программы «Колледж будущего Татарстана» дипломы об окончании среднего профессионального образования получили 127 выпускников. Студенты и школьники, проходившие подготовку, завоевали 21 медаль на чемпионатах профессионального мастерства разных уровней по стандартам WorldSkills и WorldSkills Junior.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов выразил благодарность акционеру Группы ЧТПЗ Андрею Комарову
- Образовательный центр ЧТПЗ посетила делегация Республики Татарстан
- Восемь студентов из Татарстана в течение недели прошли стажировку в Учебном центре ОАО «ЧТПЗ»
- Состоялась встреча резидента Республики Татарстан с председателем совета директоров ЧТПЗ Александром Федоровым
- Регионы присутствия группы ЧТПЗ вышли в финал образовательного конкурса АСИ