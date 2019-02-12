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В Екатеринбурге приступил к работе новый генконсул Великобритании
12 февраль 2019 (17:31)
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2019. В Екатеринбурге приступил к своим обязанностям генеральный консул Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Ричард Дьюэлл. Об этом сообщает представительство МИД РФ в уральской столице.
Консульский округ, в пределах которого Ричард Дьюэлл выполняет консульские функции, включает все регионы УрФО, Пермский край, Башкортостан, Удмуртию и Оренбургскую область.
До назначения в Екатеринбург Ричард Дьюэлл занимал пост заместителя посла и консула дипмиссии Великобритании в Киргизии, работал в Таллине, Нью-Йорке, Женеве, на о. Питкэрн.
Консульский округ, в пределах которого Ричард Дьюэлл выполняет консульские функции, включает все регионы УрФО, Пермский край, Башкортостан, Удмуртию и Оренбургскую область.
До назначения в Екатеринбург Ричард Дьюэлл занимал пост заместителя посла и консула дипмиссии Великобритании в Киргизии, работал в Таллине, Нью-Йорке, Женеве, на о. Питкэрн.
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