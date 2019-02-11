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Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей рассмотрел за 2018 год более 5 тыс. обращений

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2019. В 2018 году Муниципальное бюджетное учреждение «Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей» рассмотрело 5 тыс. 168 обращений потребителей. Из них 4 тыс. 68 была оказана помощь на очном приеме, 131 человек обратился в письменной форме, 969 — в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе «Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей».



Анализ базы в 2018 году выявил стабильно большое количество обращений потребителей по вопросам качества сотовых телефонов и прочей бытовой техники, а также мебели. В структуре обращений лидируют жалобы по вопросам жилищно-коммунальных услуг, финансовых и юридических услуг, услуг перевозки.



«В 2018 году специалисты учреждения организовали занятия с обучающимися ГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетнего Октябрьского района» и ГКУ СО «Социально-реабилитационный центр Орджоникидзевского района», на которых дети были обучены правилам безопасности при совершении покупок, в том числе посредством интернета. Также им были даны навыки в изучении этикеток и ярлыков, что помогает в защите прав потребителя», — говорится в сообщении.



В январе 2019 года в Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей за помощью обратилось 373 потребителя, из них 152 по вопросам оказания услуг, 160 — по вопросам продажи товаров. Среди всех обращений стоит выделить несколько жалоб, поступивших на нарушение прав потребителей при продаже автомобилей в кредит.

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