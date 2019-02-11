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В Богдановиче в отношении экс-директора муниципального спортивного центра «Олимп» проводится доследственная проверка

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2019. В отношении экс-директора Давыдовой А. Н. проводится проверка из-за возможного неправомерного расходования средств муниципального автономного учреждения ГО Богданович Многофункциональный спортивный центр «Олимп».



Как сообщает пресс-служба Антикоррупционного комитета по Свердловской области, с 2015 по 2017 год Давыдова премировала сама себя из средств учреждения. Материалы в отношении нее направлены прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову для проведения доследственной проверки в порядке статьи 144-145 УПК РФ.



Также установлено, что наблюдательный совет спортивного центра за 2015-2018 годы собирался лишь один раз — спустя 10 месяцев после утверждения его состава. Это привело к увеличению кредиторской задолженности до 813 тыс. руб. и нарушениям финансовой дисциплины и трудового законодательства со стороны директора Давыдовой А.Н.



Выплата премий работникам производилась в нарушение трудового законодательства и утвержденного положения. С июля по декабрь 2015 года выплачивались премии лишь пятерым работникам, остальным семнадцати не начислялись.



С октября 2015 года за увеличение объема работ по руководству профсоюзом Давыдова установила себе надбавку в размере 50% своего должностного оклада. За принятие дополнительных соглашений к коллективному договору учреждения с 2015 по 2017 год от имени работников выступали заместители председателя профкома, которые никаких доплат за свою работу не получали.



В ходе проверки была выявлена выдача в подотчет денежных средств лицам, не являющимся работниками МАУ ГО Богданович «МФСЦ «Олимп».



Богдановичской городской прокуратурой в адрес главы ГО Богданович внесено представление об устранении нарушений. Отменено ранее вынесенное органами полиции постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Давыдовой А. Н., материал возвращен для проведения дополнительной проверки.

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