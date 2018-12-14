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Правительство Курганской области расторгло соглашение с оператором по сбору бытовых отходов «Рифей»
14 декабрь 2018 (12:11)
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2018. Правительство Зауралья расторгло соглашение с ООО «Компания «Рифей» об организации работы по обращению с отходами, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.
Организациям до конца 2018 года необходимо определиться с порядком вывоза мусора, провести конкурсные процедуры, заключить на их основе договоры, чтобы подрядчики могли осуществлять транспортировку твердых коммунальных отходов на существующие полигоны.
С 1 января 2019 года услуга по сбору и вывозу отходов на территории Курганской области по-прежнему будет входить в состав содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома.
И.о. губернатора региона Вадим Шумков на встрече с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Гордеевым обсудил, что Зауралье не готово к запуску новой системы обращения с отходами ни с инфраструктурной, ни с финансовой точки зрения
Напомним, «Рифей» также является одним из операторов по сбору бытовых отходов в Свердловской области. Он обслуживает жителей северной зоны с центром в Нижнем Тагиле. Здесь у компании также возникли трудности с местными властями. В частности, ряд глав муниципалитетов после утверждения Региональной энергетической комиссией тарифов по сбору отходов остался этим решением недоволен, считая расценки завышенными.
Организациям до конца 2018 года необходимо определиться с порядком вывоза мусора, провести конкурсные процедуры, заключить на их основе договоры, чтобы подрядчики могли осуществлять транспортировку твердых коммунальных отходов на существующие полигоны.
С 1 января 2019 года услуга по сбору и вывозу отходов на территории Курганской области по-прежнему будет входить в состав содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома.
И.о. губернатора региона Вадим Шумков на встрече с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Гордеевым обсудил, что Зауралье не готово к запуску новой системы обращения с отходами ни с инфраструктурной, ни с финансовой точки зрения
Напомним, «Рифей» также является одним из операторов по сбору бытовых отходов в Свердловской области. Он обслуживает жителей северной зоны с центром в Нижнем Тагиле. Здесь у компании также возникли трудности с местными властями. В частности, ряд глав муниципалитетов после утверждения Региональной энергетической комиссией тарифов по сбору отходов остался этим решением недоволен, считая расценки завышенными.
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