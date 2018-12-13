Отходы как нагрузка на кошелек

Утверждение тарифов на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) вызвало серьезный резонанс в городах Свердловской области. Главы муниципалитетов продолжают — уже через региональных операторов — добиваться пересмотра размера платежей. Между тем власти Екатеринбурга, где самый высокий тариф, не предпринимают видимых действий по защите интересов жителей города.Напомним, Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области 5 декабря утвердила предельные тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 1 января 2019 года.Согласно расчетам, произведенным на основании решения РЭК, в восточном административно-производственном объединении, с центром в Екатеринбурге (оператор ЕМУП «Спецавтобаза») 148,62 руб. будут платить жители многоквартирного дома и 182,11 руб. — частного сектора. Жители северного объединения с центром в Нижнем Тагиле, которых обслуживает оператор «Рифей», будут платить 142,95 руб. и 160,71 соответственно. Для граждан, проживающих в западном объединении с центром в Первоуральске (оператор «Экосервис»), эти же тарифы составят 120,59 руб. и 135,57 руб.«В отличие от прошлых лет, когда мы платили только за сбор и вывоз мусора, в новые тарифы включены расходы не только за транспортировку отходов, но и их обработку, обезвреживание, захоронение и утилизацию. Здесь же — плата за негативное воздействие на окружающую среду и затраты на строительство отвечающей всем требованиям природоохранного законодательства инфраструктуры», — пояснил замминистра ЖКХ и энергетики Свердловской области Егор Свалов.Отметим, что на размер тарифа для Нижнего Тагила, возможно, повлияло мнение главы города Владислава Пинаева. После его обращения в РЭК сумма была снижена на 38,1% за счет сокращения затрат на транспортировку. Кроме того, полностью исключена оплата услуг тех полигонов, которые на данный момент имеют лицензию на «хранение», а не «захоронение» твердых коммунальных отходов. В полном объеме убрали и расходы на обслуживание кредитов.При этом Владислав Пинаев по-прежнему считает размер тарифа необоснованно высоким. Поскольку РЭК утвердила максимально возможные тарифы, и теперь их снижение может произвести только сам региональный оператор, глава города выразил намерение вести дальнейшие переговоры в данном направлении с компанией «Рифей».Главу Нижнего Тагила поддержали и представители других муниципалитетов. В частности, они выразили недоумение по поводу того, что на средства, уплаченные жителями городских округов за сбор и утилизацию мусора, будут строиться полигоны в других населенных пунктах.«Как объяснить жителям округа, что в тарифе 40% — это инвестиционная составляющая, и за их счет будут строиться инфраструктурные объекты в других населенных пунктах?», — сказал представитель Невьянского городского округа в ходе заседания глав муниципалитетов Горнозаводского управленческого округа.В то же время власти Екатеринбурга, очевидно, утвержденный для уральской столицы тариф вполне устраивает, хотя он является самым высоким в регионе. По крайней мере, никаких публичных заявлений по этому поводу глава города Александр Высокинский до сих пор не сделал.Не исключено, что причина отсутствия заинтересованности горадминистрации в снижении тарифа связана с тем, что региональным оператором на территории уральской столицы выступает муниципальное предприятие — ЕМУП «Спецавтобаза». Соответственно, его доходы частично будут использованы для наполнения городского бюджета.Между тем совокупная задолженность жителей Екатеринбурга за коммунальные услуги сегодня приближается к 5 млрд руб. По прогнозам министерства энергетики и ЖКХ региона, в течение отопительного сезона она продолжит расти, несмотря на все меры по контролю и взысканию долгов, принимаемые управляющими компаниями, поставщиками ресурсов и судебными приставами. Поскольку реальные доходы населения не увеличиваются, любая дополнительная финансовая нагрузка приводит к повышению уровня неплатежей.Таким образом, новый «мусорный» тариф для значительной части жителей Екатеринбурга станет ощутимым финансовым бременем, которое не каждому окажется по силам в текущей экономической ситуации и приведет к росту долгов. При этом ждать помощи от властей города, судя по всему, гражданам не приходится: никаких попыток администрации уральской столицы договориться с ЕМУП «Спецавтобаза» о снижении тарифов горожане не видят.