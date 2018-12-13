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ММК отмечен в рейтинге Всемирного фонда природы в числе лучших предприятий России

УрБК, Магнитогорск, 13.12.2018. ПАО «ММК» отмечено в рейтинге Всемирного фонда дикой природы (WWF) России в числе лучших предприятий страны. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей компании.



Рейтинг инициирован Всемирным фондом и программой ООН по окружающей среде (представительство РФ). Расчет проведен Национальным Рейтинговым Агентством на основании данных о деятельности компаний, имеющихся в публичном пространстве (отчетность, доклады, СМИ, официальные сайты компаний).



Итоговый рейтинг формировался по результатам анализа трех составляющих: экологический менеджмент предприятия, воздействие на окружающую среду и раскрытие информации. ПАО «ММК» — в числе предприятий, разделивших первое место раздела «Воздействие на окружающую среду» рейтинга экологической ответственности горнодобывающих и металлургических компаний Российской Федерации.



Данное исследование позволяет сопоставить информацию об уровне экологической ответственности горнодобывающих и металлургических компаний и масштабах воздействия их деятельности на окружающую среду, а также дает представление о динамике изменений в отрасли в целом. В этом году в рейтинге приняли участие около 40 крупнейших горнодобывающих и металлургических компаний, работающих в России.



«В течение многих лет на ММК отмечается положительная динамика по экологическим показателям, ставшим критериями оценки предприятий в данном разделе рейтинга. В числе крупнейших природоохранных проектов, реализованных ММК в прошлом году — реконструкция сероулавливающих установок аглоцеха, реконструкция газоочистной установки двухванного сталеплавильного агрегата в электросталеплавильном цехе, а также строительство систем аспирации литейных дворов доменных печей № 9 и № 10. В ноябре текущего года в акватории Магнитогорского водохранилища введен в эксплуатацию комплекс гидротехнического сооружения — ключевой элемент реконструкции системы оборотного водоснабжения ММК. Данные проекты позволили существенно снизить технологическую нагрузку на окружающую среду», — говорится в сообщении.



С 2013 по 2017 годы инвестиции ММК в природоохранную деятельность составили более 11 млрд рублей. Общие капитальные вложения ММК с 2018 по 2025 годы, которые обеспечат кардинальное снижение негативного воздействия на окружающую среду, составят более 38 млрд руб.

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